La principessa Anna ricoverata in ospedale, Buckingham Palace: "Ferite lievi e una commozione cerebrale" La principessa Anna ricoverata in ospedale, Buckingham Palace: "Ferite lievi e una commozione cerebrale". Non sono stati forniti dettagli, ma si ritiene che possa essere caduta da cavallo.

La principessa Anna è stata ricoverata in ospedale dopo aver "riportato ferite lievi e una commozione cerebrale a seguito di un incidente" nella sua tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire. Lo ha riferito Buckingham Palace, precisando che la sorella 73enne di re Carlo III "resta al Southmead Hospital di Bristol in osservazione come misura precauzionale". Non sono stati forniti dettagli, ma si ritiene che possa essere caduta da cavallo.

Il re Carlo III, che “è stato informato dell’accaduto”, aggiunge Buckingham Palace, “ha espresso la sua vicinanza alla sorella e gli auguri di pronta guarigione”, anche “da parte dell’intera famiglia reale”. La principessa Anna, pur essendo figlia della regina defunta, si trova addirittura al 17esimo posto in linea di successione. Vittima della legge in vigore alla sua nascita, che spingeva sempre più in basso nella classifica le figlie dei sovrani dando la precedenza ai nascituri maschi, ha trovato sollievo dalle restrizioni reali quando Elisabetta l'ha cambiata. Anna è una figura istituzionale molto amata, ben piazzata da tempo fra il primo e il secondo posto delle classifiche di gradimento dei sudditi, comunque sempre sopra al fratello re.

Ex atleta olimpionica, la preferita del principe Filippo, icona di stile che ha sdoganato la minigonna a Buckingham Palace, è stata al fianco della regina Elisabetta nel suo ultimo viaggio, quello in aereo che ha riportato la salma della sovrana da Balmoral a Londra. Simbolo, anche in quella occasione, di solidità anche nei momenti più duri. È sempre lei, alla veneranda età di 73 anni, a essere stata convocata per sostituire il re Carlo già prima che venisse annunciata ufficialmente la malattia, perfetta in prima linea per condurre una cerimonia di investitura al Castello di Windsor fra artisti e sportivi di calibro.