Come sta la principessa Anna dopo l'incidente: le parole del marito mentre è ancora ricoverata La Principessa Anna, sorella di Re Carlo, dopo l'incidente di domenica sera per il quale è stata portata d'urgenza in ospedale, sarebbe in fase di ripresa. Lo ha confermato il marito, Tim Laurence, rilasciando delle dichiarazioni ad alcuni giornalisti.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'incidente dello scorso 24 giugno, per il quale è stata ricoverata in ospedale, la Principessa Anna, sorella di Re Carlo, sarebbe in via di ripresa. Lo ha confermato il marito, Tim Laurence, rilasciando alcune dichiarazioni ai giornalisti appostati fuori il Southmead Hospital di Bristol, dove la moglie è stata portata d'urgenza nella serata di domenica.

Le condizioni di salute della Principessa Anna

"Si sta riprendendo" queste le parole con cui Tim Laurence, comandante della Marina inglese, ormai in pensione e sposato con la Principessa Anna da trentadue anni, si è rivolto al manipolo di giornalisti in attesa di informazioni, aggiungendo che entrambi si dicono "profondamente grati" per l'efficienza con cui l'equipe di medici è intervenuta durante il suo ricovero e, ancor prima, sul posto in cui è avvenuto l'incidente. La principessa, quindi, è ancora sotto osservazione, ma stando a quanto dichiarato dal marito la situazione sarebbe in via di miglioramento e, quindi, è possibile immaginare che le toccherà ancora qualche giorno a riposo, prima di poter tornare a casa.

Il commento di Buckingham Palace dopo l'incidente

Subito dopo la notizia del ricovero dello scorso 24 giugno, è arrivato repentino il commento di Buckingham Palace che ha riferito lo stato di salute della principessa: "Ferite lievi e una commozione cerebrale", aggiungendo che l'incidente si è verificato nella sua tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, secondo la Bbc l'incidente sarebbe avvenuto a causa di uno degli amati cavalli della principessa, che l'avrebbe colpita, facendola cadere, anche se la dinamica non sembra essere chiara. D'altronde, da ex atleta olimpionica l'equitazione una delle discipline che, nonostante i 73 anni, non esita a praticare con una certa costanza. Intanto giungono gli auguri di pronta guarigione da parte della Royal Family, firmati dal fratello della principessa, Re Carlo, che gli ha mostrato tutta la sua vicinanza.