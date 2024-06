video suggerito

È morta Catia Calisti, star del programma Fantastico della Rai: aveva 57 anni È morta in un incidente stradale la cantante 57enne Catia Calisti, negli anni '80 aveva lavorato nel programma "Fantastico" in Rai con Lorella Cuccarini e Pippo Baudo.

Catia Calisti è morta sabato 22 giugno in un incidente stradale lungo la strada statale Flaminia, nello scontro hanno perso la vita anche due donne, madre e figlia di 70 e 49 anni. La cantante, 57 anni, di Gualdo Tadino in provincia di Perugia, negli anni Ottanta divenne famosa per il duetto con Anna Oxa a Fantastico, programma Rai dell 1985.

Lo scontro frontale

Secondo quanto riportato da PerugiaToday, lo scontro frontale si è verificato sulla Flaminia Nuova nel pomeriggio di sabato 22 giugno, poco dopo lo svincolo di Gaifana verso Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Nell'incidente è morta la cantante 57enne Catia Calisti mentre due donne sono rimaste ferite nell'impatto, madre e figlia di 70 e 49 anni.

Chi era Catia Calisti

La carriera di Catia Calisti iniziò quando venne notata da alcuni dirigenti Rai, ottenendo così l'occasione di partecipare a una selezione a Roma per entrare a far parte di una trasmissione di punta, condotta da Pippo Baudo. Lo show era Fantastico, spettacolo televisivo di varietà andato in onda su Rai 1, uno dei più popolari e seguiti degli anni '80 a cui partecipò anche Lorella Cuccarini. Catia Calisti entrò a far parte del cast dello show nel 1985, esibendosi in canti, balli o intrattenimento vario. Viene ricordata per il suo duetto con Anna Oxa nella canzone: Un'emozione da poco. Dopo la parentesi di successo nella televisione, Catia Calisti decise di ritornare in provincia, continuando con la musica, gli spettacoli e qualche sporadica apparizione tv. Sul suo profilo Instagram ci sono diversi riferimenti alla sua carriera da docente e sono tante le fotografie e le immagini dedicate alla professione, alla famiglia e al matrimonio. Nei post compaiono anche alcuni ricordi legati all'esperienza nel mondo della televisione e alcuni video mentre si esibisce sul palco.