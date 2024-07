video suggerito

È morta Maria Rita Viaggi, ‘Signorina Buonasera’ Rai: aveva 69 anni È morta Maria Rita Viaggi, una delle ‘Signorine buonasera’ della Rai che ha condotto il meteo del TG1, colpita da un malore improvviso. Il prossimo novembre avrebbe compiuto 70 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta oggi Maria Rita Viaggi, a Grosseto, sua città d'origine dove era tornata a vivere dopo anni trascorsi a Roma, colpita da un malore improvviso. È stata una delle annunciatrici, Signorine buonasera, che ogni giorno raccontavano agli italiani il palinsesto della Rai. Il prossimo 12 novembre 2024 avrebbe compiuto 70 anni.

Le cause della morte di Maria Rita Viaggi

A stroncare la vita di Maria Rita Viaggi un malore improvviso che l'ha colta mentre era in casa, a Grosseto, la sua città d'origine dove era da poco tornata a vivere dopo la permanenza, per lavoro, a Roma. Si trovava in casa con il marito, l'ex segretario generale della provincia di Grosseto Vincenzo Gerghi, quando è stata colta da un malore. In una nota diffusa dall'ANSA si legge che sono stati vani i tentavi del 118 di rianimarla. Tra gli addii social, pochi minuti fa, quello di Ilaria Moscato, ex Signorina Buonasera che ha scritto su Instagram: "Ciao Maria Rita". Tra i commenti quello della conduttrice e giornalista Manuela Moreno che alla Viaggi ha dedicato l'emoticon di un cuore.

La carriera di Maria Rita Viaggi

Nata a Grosseto il 12 novembre del 1954, Maria Rita Viaggi iniziò la carriera televisiva come annunciatrice in emittenti locali romane. Debuttò in Rai negli anni Ottanta e fino al 2003 ha condotto il meteo del Tg1. È stata anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco. Esperta di teologia e di storia delle religioni, Maria Rita Viaggi aprì con una sua canzone, La pupilla di Dio, la diretta del tradizionale omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di piazza di Spagna, a Roma, l'8 dicembre 2002. Speaker della Rai, annunciava le previsioni meteo regionali dopo i telegiornali regionali. Nel 2004 prese parte, con altre ex colleghe, al Gran Galà per i 50 anni della tv di Stato, condotto da Pippo Baudo.