Morta Maria Rita Viaggi, il dolore della sorella della Signorina Buonasera: “Stavi lottando con coraggio”

Dopo la morte di Maria Rita Viaggi, amata Signorina Buonasera della TV, la sorella Elisabetta ha espresso il suo dolore in un post pubblicato su Facebook: "Non ci voglio credere, ci hai lasciati".

A cura di Daniela Seclì

Maria Rita Viaggi e Elisabetta Viaggi

La notizia della morte di Maria Rita Viaggi è giunta del tutto inaspettata. La Signorina Buonasera della TV, che aveva 69 anni, è morta mercoledì 3 luglio a Grosseto a seguito di un malore. Si trovava in casa con il marito Vincenzo Gerghi, ex segretario generale della provincia di Grosseto, quando si è sentita male. In queste ore, la sorella Elisabetta ha espresso il suo dolore in un post pubblicato su Facebook.

Le parole della sorella Elisabetta Viaggi

Elisabetta Viaggi, artista e pittrice, ha ricordato la sorella Maria Rita in un post pubblicato su Facebook: "Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio", una frase che lascia pensare che la sessantanovenne stesse affrontando dei problemi di salute. Ecco le sue parole affidate al suo profilo social:

Carissima Mariarita non ci voglio ancora credere, ci hai lasciati ma qui resta il tuo grande cuore che continuerà a vivere intorno a me e a nostro fratello Carlo Andrea. La tua vita ci ha riempiti di tanta allegria e abbiamo vissuto insieme tante belle storie da Roma a Capri e a Grosseto…Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio fino alla fine…. Spero che ora sarai felice nel cielo insieme a mamma e a papà e al tuo gatto. Domattina ti raggiungeremo a Grosseto dove riposerai con loro. Ciao Rita.

Morta Maria Rita Viaggi, nota Signorina Buonasera della TV

Maria Rita Viaggi è morta mercoledì 3 giugno a Grosseto. Quando si è sentita male era in casa, in compagnia del marito Vincenzo Gerghi. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarla ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Oltre al marito, lascia la sorella Elisabetta e il fratello Carlo Andrea. In TV è stata una delle più amate Signorine Buonasera, ma ha anche condotto il meteo del Tg1. La sua morte ha commosso gli spettatori che la ricordano con grande affetto.