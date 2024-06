video suggerito

Cristina D’Avena ricorda Alessandra Valeri Manera: “Un’amica fidata, hai dato voce ai miei sogni” Cristina D’Avena ha ricordato Alessandra Valeri Manera, autrice di molte delle sigle da lei cantate, morta all’età di 67 anni. Su Instagram un lungo messaggio indirizzato all’amica: “Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi". Cristina D'Avena ha ricordato Alessandra Valeri Manera, autrice di molte delle sue canzoni, morta all'età di 67 anni. L'artista ha pubblicato un lungo post su Instagram accompagnato da alcune loro foto insieme. Tra le due donne uno stretto rapporto di amicizia e di sostegno reciproco.

Il ricordo di Cristina D'Avena

"Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure. Ti scrivo solo oggi… Non sai quanto è stato difficile dover attendere nell’esprimere le mie emozioni ma ti ho voluta rispettare anche quest’ultima volta". Inizia così il lungo messaggio di D'Avena dedicato all'amica Alessandra Veridini Manera, scomparsa nella giornata del 23 giugno all'età di 67 anni. "Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili", continua la cantante nel messaggio. Tra loro un rapporto di profonda amicizia: fu Manera a scoprire per la prima volta D'Avena e a scrivere diverse delle sigle da lei cantate. "Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita. Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi. Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno", ricorda la voce di Love Me Licia.

La carriera di Alessandra Valeri Manera, che scoprì Cristina D'Avena

Alessandra Valeri Manera ha dedicato la sua carriera al mondo dell'intrattenimento per i più piccoli. Per oltre 20 anni è stata responsabile della programmazione per ragazzi Mediaset, curando programmi come Bim Bum Bam e firmando diverse sigle di successo. Tra queste si ricordano Il tulipano nero, È quasi magia…Johnny, Dragon Ball, Occhi di Gatto. A cantarne diverse proprio Cristina D'Avena, che venne scoperta proprio dalla nota autrice. "Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio. Il pubblico pga gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina", aveva raccontato D'Avena in un'intervista a La Stampa.