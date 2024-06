È morta Alessandra Valeri Manera, creatrice delle canzoni di Cristina D’Avena e dei cartoni di Italia1

video suggerito

Alessandra Valeri Manera è morta all'età di 67 anni. Era la principale creatrice delle canzoni dei cartoni animati Mediaset, andati in onda per anni sulle reti del Biscione, e quindi l'autrice di numerose canzoni cantate da Cristina D'Avena. Per anni responsabile dei programmi per ragazzi Mediaset, Alessandra Valeri Manera è stata un simbolo per generazioni.

La carriera di Alessandra Valeri Manera

Alessandra Valeri Manera è stata la responsabile della programmazione per ragazzi Fininvest/Mediaset per oltre 20 anni. Una carriera nella quale ha firmato tantissime sigle di successo, curando direttamente trasmissioni cult come Bim Bum Bam. Disse in un podcast del 2013, RadioAnimati: "Ho trovato l'unico lavoro che sapevo fare ed era un lavoro che non esisteva prima. Per magia mi sono trovata seduta su una scrivania come responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset. Era quello che volevo fare per tutta una vita. Ho lavorato in piena libertà e ho portato da subito quella che poteva essere la mia visione, senza avere imposizioni o stop da parte dell'azienda". Tra le canzoni scritte e composte da Alessandra Valeri Manera: Il tulipano nero, È quasi magia…Johnny, Dragon Ball, Occhi di Gatto e tante altre ancora.

Alessandra Valeri Manera scoprì Cristina D'Avena

"Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di “Bambino Pinocchio”, raccontò Cristina D'Avena in una intervista a La Stampa, "ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico pga gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina". La scomparsa di Alessandra Valeri Manera unisce tutti quelli che bambini non lo sono più da un pezzo. Era solo un nome che passava veloce in sovra impressione per tanti (A. Valeri Manera), eppure era così importante.