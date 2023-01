È morta Annie Wersching, l’attrice di 24 e Timeless aveva 45 anni: nel 2020 la diagnosi di cancro Annie Wersching aveva 45 anni. Nel corso della sua carriera, aveva recitato nelle serie tv 24, Bosch e Timeless. Era nota anche per avere doppiato il videogioco The last of us. L’attrice lascia tre figli.

A cura di Daniela Seclì

È morta l'attrice Annie Wersching, aveva 45 anni. Nel corso della sua carriera, aveva recitato nelle serie tv 24, Bosch e Timeless. Nel 2020 le era stato diagnosticato un cancro. L'annuncio della sua morte è stato dato dal suo agente. Poco dopo, anche il marito Stephen Full ha rotto il silenzio, ricordandola con parole cariche di amore. L'attrice aveva tre figli: Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4 anni.

Annie Wersching, il marito Stephen Full annuncia la morte

Nel 2020, Annie Wersching aveva ricevuto la diagnosi di cancro. Nonostante la malattia, aveva continuato a coltivare la sua carriera, partecipando alla serie tv Star Trek: Picard. L'attrice è anche nota per essere la doppiatrice del videogioco The last of us. Il marito, l'attore Stephen Full, ha confermato la notizia della sua morte. In un comunicato, pubblicato da Deadline, si legge:

C'è un buco profondo nell'anima di questa famiglia oggi. Ma Annie ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici. Non aveva bisogno della musica per danzare. Ci ha insegnato a non aspettare che l'avventura ci trovasse: "Andate a cercarla, è ovunque". E la troveremo. I nostri figli erano il vero amore della sua vita. Mentre imboccavamo il tortuoso vialetto, fino alla strada, lei ci urlava: "Ciao", fino a quando non eravamo lontani. Posso ancora sentire la sua voce risuonare. Ciao mia compagna.

Il messaggio di cordoglio del regista di 24

Il regista della serie televisiva 24, Jon Cassar, non appena ha appreso della morte dell'attrice, ha voluto darle un ultimo saluto: "Il mio cuore è frantumato in più pezzi di quanti ne possa contare. Annie venne nel mio mondo con cuore aperto e un sorriso contagioso. Aveva un tale talento, da togliermi il respiro. Annie era diventata più di una collega, era una vera amica per me, per la mia famiglia e per tutti i membri del cast che hanno lavorato con lei. Mancherà davvero tanto sia a noi che ai fan, con i quali trovava sempre il tempo di chiacchierare. Annie hai lasciato un segno".