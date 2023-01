Morta Lisa Loring, l’attrice fu la prima Mercoledì Addams in tv È morta all’età di 64 anni Lisa Loring, l’attrice che per prima ha dato il volto a Mercoledì Addams. La notizia è stata data su Facebook da un’amica che ha rivelato anche le cause dell’improvviso decesso.

A cura di Ilaria Costabile

È morta Lisa Loring, l'attrice aveva 64 anni ed è stata la prima Mercoledì Addams della storia, dando il volto alla terrificante bambina nel telefilm degli Anni Sessanta, "The Addams Family", all'età di 5 anni. È stata lei a lanciare l'iconico balletto per la prima volta, sebbene nelle nuove versioni sia poi stato cambiato. Ad annunciare la sua scomparsa è stata una sua amica, Laurie Jacobson, su Facebook. La causa della morte, secondo quando dichiarato, sarebbe un ictus causato da "fumo e ipertensione".

L'improvvisa scomparsa dopo un ictus

Nell'annuncio, scritto sul social network dall'amica, si legge che l'attrice si trovava in terapia intensiva già da diversi giorni e che la famiglia, appreso che non si sarebbe svegliata e non avrebbe potuto respirare se non attaccata ad una macchina, avrebbe deciso di staccare la spina:

Con grande tristezza segnalo la morte della nostra amica Lisa Loring. 4 giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. Era stata attaccata al respiratore per 3 giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo ed è morta ieri sera. Lei è incastonata nell'arazzo che è cultura pop e nei nostri cuori sempre come mercoledì Addams. Bella, gentile, una mamma amorevole, l'eredità di Lisa nel mondo dell'intrattenimento è enorme. E l'eredità per la sua famiglia e i suoi amici — una ricchezza di umorismo, affetto e amore giocherà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Dannazione, ragazza… Eri davvero uno spasso.

La sua carriera è stata piuttosto breve, infatti, dal 1964 quando è comparsa per la prima volta in tv, ha poi continuato a recitare negli anni successivi, prendendo parte a film e serie televisive, tra cui nuovi episodi della Famiglia Addams a metà degli Anni Settanta, ma dal 1983 in poi Lisa Loring non è più comparsa sul piccolo schermo. Da qualche tempo, infatti, curava le pubbliche relazioni per una catena di alberghi. Da tempo era sposata con un attore Doug Stevenson, dopo aver avuto un brevissimo matrimonio con il divo del porno Jerry Butler.