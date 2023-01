Morta l’attrice Cindy Williams, celebre volto della sitcom “Laverne & Shirley” È morta a 75 anni l’attrice americana resa famosa dalla sitcom spin-off di Happy Days. In carriera ha recitato sul grande schermo per registi del calibro di George Lucas e Francis Ford Coppola.

A cura di Andrea Parrella

È morta a 75 anni l'attrice Cindy Williams, che interpretava Shirley assieme a Penny Marshall nella popolare sitcom "Laverne & Shirley". L'attrice è morta a Los Angeles dopo una breve malattia. A dare notizia della scomparsa dell'attrice, avvenuta a Los Angeles, è stata la famiglia, attraverso. i suoi figli, Zak ed Emily Hudson, in una dichiarazione rilasciata attraverso la portavoce della famiglia Liza Cranis: "La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa". I figli definiscono Cindy Williams una donna "unica nel suo genere […] Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito brillante che tutti amavano".

I film di George Lucas, il successo in televisione

Tra le interpretazioni che hanno reso nota Cindy Williams, quella nel film "American Graffiti", diretto da George Lucas nel 1973 e in "The Conversation" diretto da Francis Ford Coppola dell’anno successivo. Ovviamente il suo ruolo in "Laverne & Shirley", lo spin-off di "Happy Days" andato in onda su ABC dal 1976 al 1983, resta quello che le ha permesso di diventare popolare in tutti gli Stati Uniti.

La vita privata di Cindy Williams

La vita privata di Cindy Williams ha visto l'attrice mantenere sempre un profilo molto basso, parallelamente alla sua carriera. Di religione cattolica, nel 1982 sposò l'attore Bill Hudson, dal quale divorziò nel 2000 e con il quale recitò nell'episodio Help Wanted: Kids della serie Disneyland, in cui Hudson interpretava proprio il ruolo di suo marito Tom Burke. Dal matrimonio tra i due nacquero due figli, Emily Hudson nel 1982 e Zachary Hudson nel 1986.