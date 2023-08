È affondato Cujo, lo yatch sul quale Lady Diana e Dodi Al Fayed trascorsero la loro ultima estate Lo scorso sabato è affondato Cujo, lo yatch che in passato apparteneva a Dodi Al Fayed e sul quale l’imprenditore con la compagna Lady Diana trascorse le ultime vacanze estive prima di morire nell’incidente del ’97. Le foto della Guardia Di Finanza che ritraggono la barca mentre affonda nel mare della Costa Azzurra.

A cura di Gaia Martino

Foto da Facebook

È affondato nel Mediterrano lo yatch su cui Lady Diana trascorse la sua ultima estate prima di morire nel tragico incidente del 31 agosto 1997. Cujo, l'imbarcazione che all'epoca apparteneva a Dodi Al Fayed, il compagno di Lady D, anche lui vittima dell'incidente automobilistico, è affondato dopo aver colpito un oggetto non identificato al largo di Beaulieu sur Mer, in Costa Azzurra. La tragedia non ha causato vittime.

L'incidente dell'ex yatch di Lady Diana e Dodi Al Fayed

Ci trascorsero le vacanze estive prima di morire nel drammatico incidente del '97: lo yatch di lusso che all'epoca apparteneva a Dodi Al Fayed è affondato nel Mediterraneo lo scorso sabato, alle 12,30, e ora si troverebbe a quasi 2500 metri di profondità, nelle acque della Costa Azzurra. C'erano sette persone a bordo e per fortuna sono state tutte salvate, si legge nel post della Guardia di Finanza delle Alpi Marittime su Facebook: "Lo skipper ha emesso un Mayday, la nave è affondata a causa di una falla". Le barche di salvataggio sarebbero partite da Antibes, si legge, e dopo essersi assicurati che tutti fossero al sicuro, "i soccorritori hanno rilevato una grossa perdita d'acqua a livello dello scafo anteriore di bordo". Nonostante il proprietario della barca – italiano con casa in Costa Azzurra – avesse attivato le pompe e mantenuto i motori accesi, lo yatch è affondato ed è stato difficile trarre anche lui in salvo. Ora si troverebbe a 2500 metri di profondità.

L'ultima vacanza in yatch di Lady Diana

Prima di Cujo, Lady Diana era stata fotografata sul Sokar, lo yatch di proprietà del padre di Al Fayed. Un amore, quello con il compagno, cresciuto principalmente in mezzo al mare: in vacanza la coppia si faceva fotografare durante momenti intimi, tra baci e abbracci, mentre si godeva le acque e il sole della Costa Azzurra, in Francia. Dopo arrivò Cujo: Al Fayed lo acquistò nel 1997, poco prima del drammatico incidente che tolse la vita a lui e alla compagna Lady D. Del nido d'amore ora restano solo immagini e ricordi.