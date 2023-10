Dopo Mare Fuori, Alessandro Siani è pronto a produrre Mixed by Erry a teatro L’attore e regista napoletano continua la sua ascesa nel campo delle acquisizioni dei diritti e mette a segno un altro colpo: la storia dei Fratelli Frattasio sarà presto a teatro.

Alessandro Siani ha piazzato un altro colpo dei suoi. Dopo aver acquisito i diritti teatrali di Mare Fuori, produzione che debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, l'attore e regista napoletano ha acquisito i diritti per la trasposizione teatrale di Mixed by Erry. Fonti vicine alla produzione rivelano a Fanpage.it che la Best Live partirà presto con i casting per il musical tratto dal libro di Simona Frasca da cui è tratto il film di Sydney Sibilia, vero e proprio caso editoriale della scorsa stagione.

La storia dei fratelli Frattasio

Mixed by Erry racconta l'ascesa dei fratelli Frattasio, da molti conosciuti come "i pirati della musica". Il loro marchio di cassette contraffatte ha dominato il mercato negli anni '90, riuscendo addirittura a produrre con una qualità d'ascolto superiore rispetto alle produzioni originali e dando vita a un fenomeno surreale ai confini della legalità. Una storia che ha suscitato appunto l'interesse della etnomusicologa Simona Frasca che ha pubblicato il libro Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio per la casa editrice "ad est dell'equatore", collaborando poi al soggetto del film di Sydney Sibilia con Luigi D'Oriano, Emanuele Palumbo e Giuseppe Arena nel ruolo dei tre fratelli Enrico "Erry", Angelo e Peppe. Ai microfoni di Fanpage.it, i tre fratelli raccontarono: "Noi non abbiamo inventato la pirateria musicale, ma semplicemente un sistema di distribuzione efficace. La forza era quella di mio fratello Enrico, che poi iniziò a inventare le compilation".

I fratelli Frattasio (2023)

La svolta di Alessandro Siani

L'acquisizione dei diritti di Mare Fuori e di Mixed by Erry rappresentano uno scatto in avanti significativo nella carriera di Alessandro Siani che evidenza una ulteriore evoluzione: da comico a regista, fino a essere ora una figura chiave nell'industria dell'intrattenimento. Questo nuovo ruolo come produttore, questo grande fiuto per catturare le storie che funzionano, dimostra la sua crescente influenza e importanza all'interno del settore. Con questa nuova acquisizione, Siani rientra nel solco della ‘napoletanizzazione' dei contenuti, fenomeno che ormai è mainstream in ogni ambito: dalla musica di Liberato e Geolier, dai romanzi di Maurizio de Giovanni e le sue trasposizioni, le serie tv in prima serata (non solo Mare Fuori, pensiamo anche a Malinconico) fino al grande cinema di Sorrentino e De Angelis.