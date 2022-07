Donna D’Errico dopo le critiche per il bikini a 54 anni: “Faccio ciò che voglio” Donna D’Errico replica alle critiche di chi le aveva puntato il dito contro per il video in bikini postato in occasione dei festeggiamenti per il 4 luglio. “Ecco un’altra foto in bikini”, ha scritto l’attrice di Baywatch, “Faccio ciò che voglio”.

A cura di Stefania Rocco

Donna D’Errico replica alle critiche ricevute per il video pubblicato in occasione dei festeggiamenti del 4 luglio scorso, giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano l’indipendenza. L’ex attrice di Baywatch, oggi 54enne, era stata presa di mira per avere girato in bikini il filmato in questione. Decine i commenti negativi ricevuti soprattutto da parte di altre donne che l’avevano tacciata di ineleganza e di eccessiva voglia di apparire “a dispetto dell’età”. Giudizi impietosi cui la donna ha risposto per le rime.

Donna D’Errico replica postando un’altra foto in bikini

Vestita con un bikini bianco delle stesse dimensioni di quello precedente, Donna D’Errico ha risposto via Instagram alle critiche ricevute, rivendicando il diritto di indossare ciò che preferisce: “Molte donne si sono lamentate del video postato per il 4 luglio in cui indossavo un bikini bianco e blu perché pensavano che fossi ‘più elegante di così’, ‘troppo vecchia per indossare un bikini’ e, il mio preferito, ‘disperata’. Lasciate che vi dica qualcosa che potrebbe sorprendervi. Posso indossare e fare letteralmente quello che voglio. E a proposito, questa è una foto di me in bikini accovacciata su un tavolino da caffè”.

Chi è Donna D’Errico

Attrice e modella statunitense classe 1968, Donna D’Errico è diventata popolare per avere interpretato il ruolo di Donna Marco nella serie tv Baywatch. Precedentemente, la donna era stata scelta per posare su Playboy. Quelle foto le avevano regalato il primo bagno di popolarità e la possibilità di partecipare al casting che l’avrebbe resa famosa. Diversi i film indipendenti ai quali ha preso parte dopo il successo di Baywatch, da Intervent e Inconceivable e The Making Of Plus One. Ha quindi recitato nel film horror Candyman: il giorno della morte. Sposata con il musicista Nikki Sixx, ha divorziato nel 2007 dopo 11 anni di matrimonio. È madre di due figli: una bambina nata nel 2001 dal legame con Sixx e un figlio nato da una relazione precedente.