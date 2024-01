Diletta Leotta e la somiglianza con Martina Stella: “Mi fa impressione, sembra ci sia uno specchio” Diletta Leotta e Martina Stella insieme per il podcast ‘Mamma dilettante’ hanno commentato la loro somiglianza: “Ora che ti guardo, mi fa impressione. Sembra che c’è uno specchio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Diletta Leotta in una delle ultime puntate del suo podcast, Mamma dilettante, ha ospitato Martina Stella per chiacchierare delle loro esperienze ‘da mamma'. Le due donne, entrambe bionde, con un sorriso smagliante e con lo stesso taglio di occhi, si sono confrontate sulla loro somiglianza: "Mi fai impressione, sembra che ci sia uno specchio davanti a me".

Il commento di Diletta Leotta sulla somiglianza con Martina Stella

Ad accumunare Diletta Leotta e Martina Stella una discreta somiglianza che non è sfuggita neanche alle dirette interessate. La conduttrice televisiva a capo del podcast ‘Mamma dilettante' ha raccontato, addirittura, un episodio del passato: quando aveva 17 anni la scambiarono proprio per l'attrice. "Ora che ti guardo, mi fa impressione. Sembra che c'è uno specchio" – ha rivelato la Leotta – "Avevo 17 anni e tutti parlavano di te. Ricordo che in aeroporto dei poliziotti iniziarono a rincorrermi. Mi chiesero un autografo, pensavano fossi te". Martina Stella, 7 anni più grande del volto DAZN, ha così replicato:

Per me è un complimento bomba, sono più grande di te.Una volta su Tik tok mia figlia vide te in un video, ed effettivamente si, potremmo essere sorelle.

Le parole di Martina Stella a Mamma dilettante

Martina Stella a Mamma dilettante ha parlato della sua vita da mamma di Ginevra e Leonardo. L'attrice crede che sia importante per ogni donna sapersi ritagliare del tempo per se stesse. "Bisogna chiedere aiuto quando si è stanchi. Dobbiamo chiedere aiuto ad altre mamma, alle nonne, alle sorelle. Bisogna sapersi ritagliare un attimo per sé, ho imparato a farlo. Sensi di colpa ne ho avuti all'inizio, ma cerco di allontanarli. Vorrei dare l'immagine di una donna che lavora, che ha degli amici, una vita. A me fa stare bene, è anche un esempio per mia figlia", le parole a Diletta Leotta.