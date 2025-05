video suggerito

Denzel Washington litiga con un fotografo: "Stop!", cosa è successo sul red carpet di Cannes 2025 Denzel Washington è stato protagonista di una lite con un fotografo consumatasi sul red carpet di Cannes. L'attore americano, sulla Croisette per presentare il film di Spike Lee di cui è protagonista, ha avuto un faccia a faccia con un fotografo particolarmente insistente.

A cura di Ilaria Costabile

Non solo abiti eleganti e paillettes sul red carpet del Festival di Cannes, ma anche litigi e anche piuttosto accesi, come quello che ha visto protagonista Denzel Washington e un fotografo piuttosto insistente che si è preso una bella strigliata da parte dell'attore americano. Le foto parlano chiaro e anche il video che ha iniziato a circolare sui social.

La lite tra Denzel Washington e il fotografo a Cannes

Denzel Washington è arrivato a Cannes protagonista del film di Spike Lee, Highest 2 Lowest, e mentre si trovava a camminare sul red carpet accanto al regista, il rapper A$AP Rocky, al suo fianco nel film, si stava avvicinando a lui per salutarlo, ma proprio in quel momento si è fatto avanti un fotografo tra la folla cercando di attirare la sua attenzione. Nel chiamarlo, però, il fotografo ha cercato di afferrarlo e questo gesto ha mandato su tutte le furie l'attore che, infatti, non ha esitato a far valere le sue ragioni rivolgendosi in modo particolarmente concitato all'uomo in questione. Washington si è infatti girato, puntandogli un dito dritto in viso, e dicendo ad alta voce "Stop!" quindi "Basta", ma piuttosto che mortificarsi, l'altro è scoppiato a ridere, facendo inalberare ancora di più il divo 70enne.

La Palma d'Oro alla carriera a Denzel Washington

Intanto, l'attore ha ricevuto a sorpresa un riconoscimento importante come la Palma d'oro alla carriera. Inaspettatamente, infatti, prima della proiezione al Grand Theatre Lumiere del film di cui è protagonista, è stato chiamato sul palco per ritirare l'ambito premio. Piuttosto colpito e commosso dall'accaduto, Denzel Washington ha così commentato questo ulteriore attestato di stima nei confronti della sua bravura e ha dichiarato: "Sono emozionato, è una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee".