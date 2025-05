video suggerito

Festival di Cannes 2025, Palma d'Oro onoraria a Denzel Washington: "Una grande sorpresa" Denzel Washington, a Cannes per presentare fuori concorso il film Highest 2 Lowest di Spike Lee, è stato omaggiato con la Palma d'Oro onoraria. Per lui il riconoscimento è stato una sorpresa, non essendo stato precedentemente annunciato.

A cura di Gaia Martino

Denzel Washington al Festival di Cannes 2025 ha ricevuto la Palma d'Oro d'onore, a sorpresa. Affollatissimo anche questa sera il tappeto rosso del festival cinematografico che si svolge annualmente a maggio per due settimane al Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes, in Francia. Oggi, nella settima giornata della 78esima edizione dell'evento, è stato protagonista il celebre attore e regista che ha ricevuto, inaspettatamente, il riconoscimento: per lui, al Grand Theatre Lumiere, una lunga standing ovation prima che cominciasse la premiere mondiale fuori concorso di Highwest 2 Lowest, che lo ha riunito dopo 20 anni a Spike Lee.

Le parole di Denzel Washington: a lui la Palma d'Oro onoraria

Denzel Washington è apparso particolarmente colpito per il premio ricevuto. A lui, al Festival di Cannes 2025, è andata la Palma d'Oro onoraria a sorpresa. A differenza del riconoscimento riservato nella prima giornata a Robert De Niro, all'attore 70enne non era stato precedentemente annunciato. "Sono emozionato, è una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee", ha detto l'attore prima che cominciasse la premiere mondiale fuori concorso di Highwest 2 Lowest, film che lo vede recitare e diretto da Spike Lee. Il Grand Theatre Lumiere ha visto tutto il pubblico in piedi per applaudire l'attore e regista americano.

Denzel Washington e Spike Lee di nuovo in coppia dopo 20 anni

Il film ha riunito la coppia afroamericana dopo quasi venti anni, e per la quinta volta da Mo' Better Blues, Malcolm X, He Got Game e Inside Man del 2006. Denzel Washington e Spike Lee hanno posato insieme davanti a fotografi e fan sulla terrazza del Palais du Festival, a Cannes, nel pomeriggio: insieme a loro anche il co-protagonista del film, ASAP Rocky.