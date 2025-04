Cannes 2025, Alba Rohrwacher sarà nella giuria per assegnare l’ambita Palma d’Oro

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Tra i membri della giuria del 78esimo Festival del Cinema di Cannes, ci sarà anche Alba Rohrwacher. L'attrice condividerà l'esperienza insieme alla sorella Alice che, invece, è stata chiamata a presiedere la giuria della Caméra d'or, ovvero il premio dedicato alla miglior opera prima.

Alba Rohrwacher nella giuria di Cannes

Dopo essere stata tra le presentatrici dell'ultima cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles, ora Alba Rohrwacher sarà tra coloro che avranno il compito di scegliere quale tra i 21 film in concorso, conquisterà l'ambita Palma d'Oro. La giuria sarà presieduta da Juliette Binoche e acconto all'attrice italiana, sono state chiamate la regista e attrice americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, il regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista e sceneggiatore coreano Hong Sangsoo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l'attore americano Jeremy Strong. La cerimonia di premiazione avverrà il 24 maggio e sarà anche trasmessa da France France Télévisions in Francia e da Brut, a livello internazionale.

Il successo internazionale di Alba Rohrwacher

L'attrice italiana si troverà a condividere l'esperienza della Croisette nuovamente al fianco di Halle Berry che, quest'anno, era tra le conduttrice della serata finale degli Oscar, tenutasi lo scorso marzo. L'esperienza de L'amica geniale, prodotto che ha superato i confini dell'Italia, diventando tra le serie più amate anche in America, ha consacrato l'attrice ad una visibilità internazionale, confermata con il film Maria, di Pablo Larraìn, in cui appare al fianco di Angelina Jolie e di Pierfrancesco Favino. D'altro canto, anche sua sorella Alice, in veste di regista, è amatissima all'estero, come dimostra il successo de La Chimera, ultimo film da lei diretto.