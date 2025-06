video suggerito

Vanessa Kirby incinta, l’annuncio sul red carpet de I Fantastici 4: le prime foto con il pancione Vnessa Kirby incinta. L’attrice, nota per i suoi ruoli in The Crown, Pieces of a Woman, The White Widow, diventerà presto mamma per la prima volta e lo ha annunciato in occasione del CCXP Film Festival a Città del Messico, quando si è mostrata sul red carpet de I Fantastici Quattro con il pancione davanti ai fotografi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vanessa Kirby incinta. L'attrice, nota per i suoi ruoli in The Crown, Pieces of a Woman, The White Widow, diventerà presto mamma per la prima volta e lo ha annunciato in occasione del CCXP Film Festival a Città del Messico, quando si è mostrata sul red carpet con il pancione davanti ai fotografi. Dopo l'apparizione pubblica la futura mamma non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma ha ripubblicato su Instagram gli scatti della serata. Dal 2002 è fidanzata con Paul Rabil.

L'annuncio della gravidanza: le foto con il pancione davanti ai fotografi

Vanessa Kirby ha scelto di annunciare la gravidanza senza parole scritte, ma mostrandosi con il pancione sul red carpet del CCXP Film Festival a Città del Messico, durante la quale ha preso parte al panel The Fantastic Four: First Step. L'attrice ha indossato un lungo abito azzurro firmato Schiaparelli, che ha messo in evidenza le sue forme e rivelato la gravidanza. Nonostante le pose davanti agli obbiettivi dei fotografi, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Su Instagram ha ricondiviso gli scatti della serata.

La storia d'amore con Paul Rabil

Vanessa Kirby è fidanzata con Paul Rabil, ex giocatore professionista di lacrosse. I due sono una coppia dal 2022, quando sono stati avvistati per la prima volta insieme a New York, anche se la storia d'amore è stata ufficializzata nel novembre dell'anno sucessivo, quando Rabil ha pubblicato su Instagram alcuni scatti insieme. “Dal primo istante in cui ci siamo incontrati a Des Moines, in giro per il mondo e ritorno, la vita è molto più bella, più piena di senso e luminosa con te", era stata la descrizione scelta. A breve diventeranno genitori per la prima volta, anche se l'attrice aveva già interpretato il ruolo di una madre in dolce attesa nel film Pieces of a Woman. Prima della sua attuale relazione, Kirby aveva avuto un legame con Callum Turner, attore conosciuto nel 2014 durante le riprese del film Queen and Country. I due avevano poi interrotto la relazione nel 2020, come riportato dal magazine Metro.