Davide Bonolis nel pubblico di Ballando con le stelle, la dedica per la madre Sonia Bruganelli: "Ti amo" Davide Bonolis nel pubblico di Ballando con le stelle ieri sera, sabato 28 settembre, ha fatto il tifo per la madre, Sonia Bruganelli. Il figlio di Paolo Bonolis ha mostrato tra le sue stories alcune parti della clip di presentazione della madre, poi la dedica: "Ti amo".

A cura di Gaia Martino

Davide Bonolis ieri sera era nel pubblico di Ballando con le stelle per sostenere e accompagnare la madre nella sua nuova avventura televisiva. Sonia Bruganelli è tra le concorrenti del talent show di Milly Carlucci, accompagnata dal ballerino professionista Carlo Aloia, e nella prima puntata del programma ha debuttato come "ballerina", in prima serata su Rai1, con una bachata sensuale. Dal pubblico c'era il figlio, nato dalla lunga storia d'amore – ormai conclusa – con Paolo Bonolis, a fare il tifo per lei: "Ti amo", la dedica su Instagram.

La dedica di Davide Bonolis per la madre Sonia Bruganelli

Davide Bonolis dal pubblico di Ballando con le stelle ieri sera, sabato 28 settembre 2024, ha fatto il tifo per la madre al suo debutto da "ballerina". Con alcune Instagram stories ha mostrato alcune immagini scattate al palco: "Stasera inizia l'avventura. Divertiti", le parole per Sonia Bruganelli prima della dedica d'amore, "Ti amo", scritta in un'altra story. "Grazie amore mio" ha scritto la concorrente che ha repostato, sul suo profilo social, la story.

La presentazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Ieri sera Sonia Bruganelli si è presentata al pubblico di Rai 1 prima di dare il via alla sua nuova avventura televisiva. Davanti alle telecamere del talent, ha dichiarato di essere una "persona che non cerca il consenso, che provoca" e che tende a non essere "politicamente corretta". Ricordando il suo matrimonio con Paolo Bonolis, ha continuato: "Sono stata fortunata a incrociare uno come lui, perché ho iniziato a lavorare dietro le quinte". E poi: "Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso. Sono dovuta diventare quasi un maschio". Dopo aver ballato una sensuale bachata con Carlo Aloia, ha ricevuto il giudizio dei giudici che l'hanno invitata ad essere più "aggressiva" sul palco.