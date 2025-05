video suggerito

David Hasselhoff ha difficoltà a camminare, l'attore sulla sedia a rotelle in aeroporto: "Subirà un intervento" David Hasselhoff è stato avvistato in sedia a rotelle. Stando a quanto riportato dalla stampa estera, il 72enne avrebbe difficoltà motorie e verrà sottoposto a un intervento.

Un mese fa David Hasseloff, star di Baywatch, ha perso la sue ex moglie Pamela Bach. A diverse settimane dalla sua scomparsa, l'attore è stato avvistato in sedia a rotelle mentre si trovava all'aeroporto di Cancun, in Messico e di Los Angeles. Stando a quanto riportato da Us Weekly, il 72enne dovrà sottoporsi a un intervento.

David Hasseloff in sedia a rotelle: "Deve sottoporsi a un intervento"

Nelle foto che in queste ore stanno circolando sui media statunitensi si vede David Hasseloff muoversi su una sedia a rotelle, aiutato dagli assistenti aeroportuali di Cancun e di Los Angeles. Oltre a loro, ha ricevuto supporto anche da sua moglie Hayley Roberts quando con difficoltà si è alzato dalla carrozzina. Secondo quanto riportato dalla stampa estera, il 72enne dovrà sottoporsi ad un intervento al ginocchio e per questo al momento ha difficoltà nella deambulazione. "David ha vissuto duramente – ha spiegato una fonte al Daily Mail – Ha avuto una vita da sogno, ma ha anche passato decenni con alcol e altre sostanze, cosa di cui si pente".

David Hasseloff e il dolore per la scomparsa della sua ex moglie Pamela Bach

Dalla storia d'amore tra David Hasselhoff e Pamela Bach sono nate due figlie Taylor di 34 anni e Hailey di 32. I due attori si conobbero sul set di Supercar e lavorarono insieme in Baywatch (le indossava i panni di Kaye Morgan, lui quelli di Mitch Buchannon). La coppia è stata sposata dal 1989 al 2006. Pamela Bach è stata trovata morta nella sua casa di Los Angeles e, stando alle prime ricostruzioni, la causa sarebbe riconducibile a un suicidio tramite di "una ferita d'arma fa fuoco autoinflitta alla testa". A poche ore dalla sua scomparsa, Hasselhoff aveva espresso il proprio dolore attraverso un comunicato:

La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per l'ondata di amore e sostegno dimostrata in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente la vostra privacy mentre soffriamo e affrontiamo questo periodo difficile.