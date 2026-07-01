Daniel Nilsson prosciolto, l’ex Bonus di Avanti un altro era stato arrestato per maltrattamenti alla compagna

Daniel Nilsson, modello noto per il ruolo di Bonus ad Avanti un altro, è stato prosciolto nel processo per lesioni e minacce nei confronti della compagna. Era stato arrestato nel giugno 2025 dopo una lite con la donna nel centro di Breuil-Cervinia e l’accusa originaria era di maltrattamenti in famiglia.

Daniel Nilsson prosciolto nel processo per lesioni e minacce nei confronti della compagna. Il modello, 45 anni, noto per il suo ruolo di "Bonus" nel programma Avanti un altro era stato arrestato nel giugno 2025 dopo una lite con la donna nel centro di Breuil-Cervinia. L'accusa originaria era di maltrattamenti in famiglia.

A distanza di un anno dai fatti, Nilsson è stato prosciolto: il giudice ha accolto la richiesta del PM, secondo il quale l'azione penale non doveva essere avviata in mancanza di querela da parte della compagna. Inizialmente il modello era stato arrestato dai Carabinieri di Chatillon-Saint- Vincent per aver maltrattato la compagna, figlia dell'ambasciatore italiano a San Marino, dopo una lite in mezzo alla strada a Cervinia. La discussione sarebbe degenerata in violenza fisica, con urla e spintoni, Nilsson avrebbe preso a schiaffi la donna. A chiamare i carabinieri era stato un passante che aveva assistito alla scena. "Non è la prima volta che accade", aveva raccontato la donna in lacrime una volta portata in caserma. Per questo motivo, non trattandosi di un episodio isolato, era scattato l'arresto. Il diretto interessato aveva negato le accuse, sostenendo che ci fosse stato "solo un diverbio", stando alla versione riportata dalla legale di allora Valeria Fadda.

A partire da settembre 2025, Nilsson non ha più fatto parte del cast di Avanti un altro. Ad annunciare l'addio era stato lui stesso con un post su Instagram, chiarendo anche tutte le notizie circolate sul suo conto, cominciando dalla mancata riconferma nello show condotto da Paolo Bonoilis: "Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte. La mia presenza non recava alcun problema al programma". La decisione, quindi, non avrebbe avuto nulla a che fare con i fatti che l'hanno visto coinvolto ma sarebbe stata una decisione di Bruganelli, autrice del programma e all'epoca moglie del conduttore.