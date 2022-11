Da Alessandro Borghi a Tananai: chi sono gli uomini più influenti del 2022 Gli uomini più influenti dell’anno sono undici: GQ Italia ha svelato i personaggi simbolo del 2022 da Stanley Tucci, Alessandro Borghi a Mattia Stanga e Ernia.

A cura di Gaia Martino

La rivista GQ Italia ha svelato i "Men of the Year", le personalità più influenti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e dello stile. Da attori a sportivi a influencer e cantanti, sono undici i personaggi simbolo del 2022: tra le celebrities anche Alessandro Borghi, Stanley Tucci, Marcell Jacobs, Ernia e Max Verstappen. Mattia Stanga, giovanissimo Tik toker, è il creator dell'anno.

I Man of the Year 2022

Il titolo di attore dell'anno è andato ad Alessandro Borghi, volto di famose serie tv come Diavoli e Suburra, nel 2018 ha interpretato il ruolo di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle grazie al quale ha vinto quattro premi tra cui il David di Donatello come miglior attore protagonista. Oggi è impegnato sul set di Supersex, la serie tv Netflix dedicata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi.

Un altro attore simbolo del 2022 in qualità di icona dell'anno, è Stanley Tucci, vincitore di 2 Golden Globe e di una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista per Amabili resti. Il sex symbol 62enne è il protagonista della serie, tra le numero 1 di Netflix al momento, di Inside Man.

Per Marcell Jacobs il titolo di campione dell'anno: nel 2021 è diventato l'uomo più veloce del mondo vincendo l'oro nei 100 metri a Tokyo 2020. Grazie al suo talento, ha regalato altre medaglie all'atletica italiana, conquistando un altro oro mondiale nel 60 metri indoor.

Enria è il cantante che ha conquistato il primato tra i Men of The Year con il suo album, Io non ho paura: con i suoi brani, secondo GQ Italia, ha anticipato il futuro del rap in Italia.

Altro sportivo dell'anno è Max Verstappen, uno dei pioti più famosi e forti nella storia della Formula 1: è stato due volte campione del mondo.

Gregorio Paltrinieri è il nuotatore italiano, Man of the Year per le miglior performance dell'anno a Budapest. Quattro medaglie per lui da aggiungere alle otto conquistate in precedenza: a 28 anni è l'atleta italiano ad averne vinte più di sempre.

Mattia Stanga è il creator dell'anno: a solo 24 anni è diventato un icona del mondo dei social network con le sue gag divertenti.

Tananai è il cantante rivelazione del 2022: dal Festival di Sanremo ad oggi ha fatto passi da gigante nonostante sia arrivato ultimo nella classifica finale della kermesse. Ha conquistato dischi di platino e sold out in pochi mesi.

Da Centorame di Skam a Lucas Bravo di Emily in Paris

Per il titolo di volto della miglior serie televisiva italiana è stato scelto da GQ Italia Francesco Centorame, attore 26enne che in Skam Italia interpreta il simpatico Elia. Giancarlo Commare è nella lista dei Men Of The Year, l'attore conosciuto in Skam Italia sarà tra i protagonisti del nuovo film di Ferzan Ozpetek: per lui una menzione speciale in qualità di talento elegante e gentile. Lucas Bravo lanciato nella serie tv Emily in Paris è l'icona dei film in uscita: è al cinema con George Clooney e Julia Roberts in Ticket To paradise.