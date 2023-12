Cristina Plevani e il pranzo di Natale con un panino e il cane: “Non triste ma libera di scegliere” Cristina Plevani, nota per essere stata la prima vincitrice del Grande Fratello, racconta il suo Natale “alternativo”: mangiando un panino insieme al suo cane su una panchina vista lago. “Non sono triste”, specifica, “Ho la libertà di scegliere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cristina Plevani diventò popolare più di 20 anni fa vincendo la prima edizione del Grande Fratello davanti a Salvo Veneziano e Rocco Casalino in quello che fu il debutto di un genere che avrebbe cambiato la televisione. Da quel momento, è rimasta un volto caro al pubblico mainstream che continua a seguirla nella vita comune alla quale è tornata. Una vita fatta di lavoro – è istruttrice di nuoto e fitness, come già prima della partecipazione al GF – dei suoi luoghi e dei suoi affetti più cari. Qualche giorno fa, la 51enne ha pubblicato su Instagram una foto del suo Natale “alternativo”: un panino mangiato su una panchina posta di fronte al lago della sua Iseo insieme al suo cane. “Chi ci ammazza a me e te”, ha scritto Cristina nella didascalia, “Buon Natale”. Ma non è la solitudine il messaggio celato dietro la foto. Al contrario, Cristina rivendica la libertà di poter decidere da sola come trascorrere le sue giornate.

Cristina Plevani: “Non avere legami stretti mi consente di scegliere”

Cristina ha chiarito questo concetto spiegando agli oltre 100mila follower che la seguono perché quello scatto simboleggia quanto di positivo esiste nella sua vita, e non il contrario: “Mi vedete triste? No, perché non lo sono. Mi chiedo perché sola o se mi sento sola. Non mi sento sola perché ho la libertà di scegliere come passare il mio Natale e come ho scritto spesso io amo il Natale. Lo passo in maniera diversa da voi, è una mia scelta. Non avere legami stretti mi permette di passare il tempo come voglio io e non come vorrebbero o immaginare gli altri. Sto talmente tanto tempo in mezzo alla gente, per lavoro, che nel privato scelgo la solitudine”.

Cristina Plevani: “Mi manca il Natale con i miei genitori ma non sono triste”

Già qualche settimana prima, Cristina aveva spiegato le sue tradizioni per il Natale, cambiate con il trascorrere degli anni e con gli episodi che hanno modificato il corso della sua vita, come la perdita dei genitori, mancati pochi anni prima che la giovane entrasse nella Casa del Grande Fratello nel 2000:

Quando andavo alle scuole elementari, Santa Lucia (una tradizione diffusa anche a Brescia che prevede che i doni natalizi per i bambini arrivino il 13 dicembre, ndr) mi aveva portato la pista delle macchinine e, fino a quando mio padre non è mancato, l'usanza era di montarla in salotto per tutto il periodo delle vacanze: la sera gareggiavamo io e lui. Ovvio che sento la mancanza di tutto questo, ma non mi sento triste. Forse non è facile comprendermi ma non importa, tanto voi non amate il Natale”.