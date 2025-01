Cristina Parodi infortunata, la foto in stampelle: “Pensavo di essere indistruttibile”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Cristina Parodi ha aggiornato il suo profilo Instagram poche ore fa per raccontare ai suoi followers di essersi infortunata. Con una foto che la ritrae con un piede fasciato e le stampelle tra le mani, l'ex conduttrice televisiva che oggi si dedica al mondo della moda e intrattiene i followers con diversi format sui social, ha spiegato di aver messo "il piede giù male": "Succede quando vai sempre di corsa, gesso e stampelle per un mese".

L'infortunio di Cristina Parodi: "Il metatarso mi ha tradita"

"A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile. E invece basta mettere il piede giù male. Gesso e stampelle per un mese": con queste parole Cristina Parodi ha annunciato di essersi fatta male. Con due foto su Instagram che la ritraggono in stampelle, ha aggiunto tra gli hastag: "Il metatarso mi ha tradita, chi si ferma è perduto. Ridiamoci su".

Tra i commenti al post tanti Vip che le hanno augurato una pronta guarigione. Tra questi è spuntato quello di Anna Foglietta che ha scritto: "Con quel sorriso il gesso e le stampelle neanche le avevo notate. Ti abbraccio grande Cristina". Anche Laura Pausini ha commentato: "Oh nooooo", le parole.

Cosa fa Cristina Parodi oggi lontana dalla tv: "Sui social trovo tutto quello che mi interessa"

Cristina Parodi dopo 30 anni in televisione ha lasciato la tv per dedicarsi alla moda. Primo volto del TG5 e di Verissimo, la conduttrice è entrata per anni nelle case degli italiani. A Fanpage.it raccontò: "La tv non la vedo praticamente più, sui social trovo tutto quello che mi interessa. Sono un contenitore di intrattenimento e informazione più veloce, meno scontato e sicuramente più facile da fruire". Oggi, infatti, è titolare di un brand di moda e si diverte con i suoi format creati ad hoc per i social, 7 piani e Sorsi di stile.