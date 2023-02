Cristian Cocco, l’ex inviato di Striscia rinviato a giudizio: l’accusa è di estorsione Accusato di estorsione l’ex inviato di Striscia la Notizia, rinviato a giudizio al 6 luglio. Lui: “Ci sono cose da chiarire, lo dimostreremo”.

Cristian Cocco, ex inviato di Striscia la Notizia di 51 anni, è accusato di estorsione. Il 2 febbraio, l'uomo è stato rinviato a giudizio al prossimo 6 luglio. Nei suoi confronti, c'è stata la denuncia di Massimo Aversano, cameraman che lavorava con lui per i servizi realizzati per conto del telegiornale satirico di Antonio Ricci, che già all'inizio dell'anno ha ribadito in una nota alla stampa la sua assoluta estraneità ai fatti.

Quali sono le accuse

Ma quali sono le accuse contro Cristian Cocco? Il personaggio televisivo è accusato di estorsione: in quattro anni, secondo quanto riportato, avrebbe portato via al cameraman più di sessantamila euro, minacciandolo che se non gli avesse versato la metà di tutti i compensi da lui percepiti per i servizi, avrebbe quindi interrotto la collaborazione. Sarebbe, quindi, una vera e propria stecca che Cocco avrebbe preso nei suoi confronti, durante gli anni di lavoro insieme a Striscia.

Le parole di Cristian Cocco

Cristian Cocco, già lo scorso 13 gennaio, aveva commentato la notizia sui social con un comunicato stampa:

Il cameraman, che reputo persona perbene, non ha mai fatto nessuna denuncia nei miei confronti, in quanto le sue prestazioni le svolgeva per conto di una Società che aveva l’incarico di supportarmi nelle riprese dei miei servizi giornalistici e tale società non ha mai sporto alcuna denuncia nei miei confronti, motivo per cui il mio Avvocato Cristina Puddu, ha precisato ai sopracitati quotidiani quanto segue: “Ci sono delle cose da chiarire e lo dimostreremo”.

La reazione di Striscia la Notizia: "Estranei ai fatti"

La redazione di Striscia la Notizia diffuse poi un comunicato stampa al momento dell'uscita della notizia, il mese scorso, per sottolineare la completa estraneità ai fatti: "Riguardo le notizie diffuse recentemente da alcuni organi di stampa, Striscia la notizia precisa che Cristian Cocco non fa più parte della squadra di inviati del tg satirico di Antonio Ricci fin dalla stagione 2018/2019 e che il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta".