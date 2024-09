video suggerito

Cosa succede a Serena Bortone: sorride, si fa seria e lancia le cuffie in radio. La replica: “L’ho sempre fatto” Dopo l’uscita dai palinsesti tv, la conduttrice è ripartita dalla radio con il programma “5 in condotta”. Nel video sorride, si fa seria e poi lancia le cuffie. La replica: “L’ho sempre fatto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Che fine ha fatto Serena Bortone, ma soprattutto che cosa gli succede? Dal 16 settembre 2024 ha fatto il suo esordio su Rai Radio 2 con un nuovo programma intitolato 5 in condotta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18. Sono venuti fuori già dei temi interessanti, come l'intervista a Francesca Pascale (molto prezzemolina di questi tempi), ma soprattutto c'è stato un momento che sembrerebbe aver fotografato uno stato d'animo. Le immagini vengono fuori da una pagina fan della ex conduttrice di "Oggi è un altro giorno" e di "Chesarà…" e mostrano lei a fine puntata che prima sorride, poi toglie le cuffie e le lancia stizzita. A queste immagini, diventate virali su X, segue la reazione della diretta interessata che chiarisce: "L'ho sempre fatto".

La pagina "Serena Bortone out of context" pubblica quotidianamente reazioni, faccette e highlights della carriera della conduttrice. Lo ha fatto anche questa volta, sottolineando appunto *sorride, si fa seria, lancia le cuffie*. Serena Bortone ha risposto al tweet su X per chiarire che non c'era nessun tipo di problema:

Amici, sempre fatto, anche quando facevo l’inviata: finito il collegamento, via il microfono! Una volta di corsa dovetti riacchiapparlo perché Lubrano mi richiamò in modo imprevisto e io ero già fuori dalla stanza ahahaha

La replica della pagina è stata: "Ma non avevamo dubbi! La tua spontaneità ci ha fatto sorridere (come tante altre volte)". Per il resto, la stessa Serena Bortone aveva già commentato in televisione la presenza di questa pagina, ringraziando gli admin: "Il profilo che hanno fatto è buffo, è Serena Bortone out of context dove postano tutte le cose più buffe che io faccio".

Serena Bortone, dopo il grande clamore per l'uscita dai palinsesti televisivi, è ripartita dunque dalla radio, considerato che la giornalista e conduttrice resta a tutti gli effetti una dipendente della Rai.