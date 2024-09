Serena Bortone in radio con 5 in condotta: quando andrà in onda e di cosa parlerà il suo nuovo programma

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Serena Bortone è pronta ad aggiungere una nuova tappa alla sua carriera. Dopo il caso Scurati, il rapporto con la Rai sembrava essersi incrinato. In occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione, l'Amministratore Delegato Roberto Sergio aveva fatto sapere che l'azienda aveva fatto due proposte alla giornalista, ma entrambe erano state ritenute non idonee. Ha accettato, invece, la proposta di occuparsi di un programma radiofonico quotidiano su Radio 2. In queste ore, è trapelato qualche dettaglio in più sul nuovo programma che vedrà al timone Serena Bortone e che si chiamerà "5 in condotta".

5 in condotta è il programma radiofonico di Serena Bortone

Il sito DavideMaggio.it ha svelato il nome e di cosa parlerà il nuovo programma di Serena Bortone. La giornalista approderà su Radio2 con il programma "5 in condotta" che andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18. La prima puntata andrà in onda lunedì 16 settembre. Il programma partirà da un fatto di attualità che può riguardare sia il panorama nazionale che quello internazionale. Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente per fare delle riflessioni al riguardo dialogando con la conduttrice.

Cosa ha detto Roberto Sergio su Serena Bortone

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai, Roberto Sergio spiegò come mai Serena Bortone non era alla conduzione di un programma televisivo:

Censura non c'è mai stata, non c'era prima e non c'è adesso. Le abbiamo fatto due proposte che non sono state ritenute idonee per lei e per la sua idea di televisione per un programma su Rai1 e Rai3. Devo dire oggi, ma questa notizia in qualche misura è apparsa, ha accettato la richiesta di Simona Sala di fare un programma quotidiano su Radio2, che è una visual radio quindi anche televisiva e sarà presente a partire da settembre.