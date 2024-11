Cosa fa oggi Serena Carella, la carriera della ballerina dopo l’esperienza ad Amici

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Serena Carella ha partecipato alla ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2021-2022. In quella stagione, il vincitore assoluto è stato il cantante Luigi Strangis, mentre Serena si è classificata terza, dietro al ballerino Michele Esposito. Dopo il programma, la ragazza ha ottenuto una borsa di studio per la prestigiosa accademia Alvin Ailey American Dance Theater di New York, dove ha frequentato le lezioni per un anno. Successivamente, la borsa di studio le è stata rinnovata per un altro anno, permettendole di proseguire la sua formazione.

La carriera di Serena Carella negli Stati Uniti all’accademia Alvin Ailey

Serena è partita per New York a settembre del 2022, per frequentare la Alvin Ailey American Dance Theater di New York, una delle accademie di danza più prestigiose del mondo. L'occasione le è stata offerta attraverso una borsa di studio vinta ad Amici. Fu proprio il cantante Albe, che aveva conosciuto durante il percorso nel talent, ad accompagnarla in aeroporto, specificando in un'intervista a Casa Chi che si sarebbero visti "come tutte le coppie a distanza". Purtroppo, però, le cose non sono andate come speravano. Discorso diverso per la carriera della ballerina, a cui è stata rinnovata la borsa di studio anche per l'anno successivo per poter continuare a studiare nell'istituto.

La vita privata di Serena Carella dopo Albe

Durante il suo percorso ad Amici, Serena carella iniziò una frequentazione con il cantante Albe. Dopo il termine del talent la loro storia è proseguita a gonfie vele nonostante abitassero in due città diverse, lui a Alfianello, lei a Cerignola: trovandosi già distanti, Albe ha mostrato sin da subito la sicurezza che la loro relazione non avrebbe avuto problemi con la lontananza Italia-America. Ma così non è stato e i due si sono lasciati a novembre del 2022, a pochi mesi dalla sua partenza. Da allora, non si hanno notizie sulla situazione sentimentale della ragazza, nonostante alcuni rumors secondo cui si sarebbe avvicinata per un periodo a Alex Wyse, ma i due non hanno mai confermato di aver avuto una relazione.

Serena Carella e Albe