Cosa è successo a Jo Squillo e perché è stata operata: “Dolori all’addome” Jo Squillo è stata ricoverata, sui social ha pubblicato un video che la ritrae in ospedale. A spiegare cosa è successo alla sessantaduenne è stata la sua “figlia elettiva” Michelle Masullo nel programma La volta buona. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Jo Squillo è stata ricoverata. Ha destato preoccupazione il video che ha pubblicato su Instagram. La cantante, nel breve filmato, è ritratta in un letto d'ospedale. La didascalia associata al video parlava di un "piccolo intervento". E mentre arrivavano i messaggi preoccupati di amici e colleghi, Jo Squillo ha rassicurato tutti: "È andato tutto bene. Grazie". Ma cosa è successo alla sessantaduenne? Caterina Balivo lo ha chiesto a Michelle Masullo, "figlia elettiva" di Jo Squillo, nel corso della puntata de La volta buona trasmessa giovedì 17 aprile.

Perché Jo Squillo è stata operata

Michelle Masullo per Jo Squillo è una "figlia elettiva". La modella e influencer fa parte del cast de La volta buona, così Caterina Balivo le ha chiesto come stia la cantante dopo l'intervento. Michelle, dopo aver visto le immagini di Jo Squillo in ospedale, ha spiegato: "È difficile per me vedere un video così. Io non lo avevo visto. Non lo sapevo". Poi ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute della donna:

Sta bene. Ha avuto un piccolo intervento. Era da dicembre che aveva dei dolori all'addome. Mi ha detto che ha svolto un piccolo intervento. Ora sta bene, anzi ci tiene a salutarvi tutti e a ringraziarvi per l'affetto. Io non vedo l'ora di vederla. Mamma stasera arrivo.

Caterina Balivo, però, le ha ricordato che anche domani sarà in diretta a La volta buona e dunque potrà raggiungere Jo Squillo solo in serata.

Perché Michelle Masullo chiama "mamma" Jo Squillo

Michelle Masullo si rivolge a Jo Squillo chiamandola "mamma". A spiegare il loro rapporto è stata la sessantaduenne in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre. Mi ha restituito la vita. Faceva la modella, si alzava all'alba per prendere quattro soldi e avere la possibilità di sfilare. I miei genitori avrebbero sempre voluto una nipote, me l'hanno mandata loro. Una mattina in cucina mi ha detto all'improvviso: "Mamma". Mi sono messa a urlare, non doveva permettersi. Non ero pronta e sentivo di mancare di rispetto alla sua famiglia. Ma ha continuato imperterrita.