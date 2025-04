Jo Squillo in un letto d’ospedale: “È andato tutto bene”, c’è preoccupazione per il motivo dell’operazione

video suggerito

Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Jo Squillo ricoverata per un intervento. Sul profilo Instagram, la conduttrice ha aggiornato i propri follower sulle sue conduzioni di salute tramite un video in cui viene ripresa distesa su un lettino d'ospedale. Al momento non si conosce il motivo dell'operazione. Il filmato ha destato preoccupazione tra i suoi colleghi, tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato messaggi di supporto e incoraggiamento per la cantante.

Jo Squillo in ospedale: "Piccolo intervento"

È grande la preoccupazione per le condizioni di salute di Jo Squillo. La 62enne ha condiviso un filmato che la mostra distesa su un letto d'ospedale e con gli occhi chiusi, probabilmente a causa dell'effetto dell'anestesia. Al fianco della conduttrice, un monitor che controlla i suoi battuti cardiaci. Il post è accompagnato da una didascalia che sembra tranquillizzare i fan. "Piccolo intervento. È andato tutto bene. Grazie" ha scritto a corredo del video. Per ora non si conoscono né i dettagli, né le motivazioni dell'operazione.

Paura per Jo Squillo, il supporto di fan e colleghi

Jo Squillo ha raggiunto un grandissimo successo con Siamo donne, hit del 1991 cantata insieme a Sabrina Salerno. Quest'ultima ha lasciato un commento sotto al post della collega, ma non è la sola. Sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso messaggi di supporto alla conduttrice. Tra questi Jovanotti e Caterina Balivo, ma non solo. Anche Fiordaliso che ha scritto "rimettiti presto", l'incoraggiamento di Vladimir Luxuria "forza grande donna", l'augurio di Edoardo Stoppa "in bocca al lupo per la convalescenza" e Asia Argento con "un abbraccio forte amica mia". Molti si sono domandanti il perché dell'intervento chirurgico, come Daniela Santanchè che ha chiesto preoccupata: "Ma come stai? Che cosa è successo?".