Come sta Massimo Lopez dopo l'incidente, il video sui social: "Poteva andare molto peggio" Massimo Lopez, travolto da uno scooter dopo un suo spettacolo, ha condiviso un video sui social per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute e per ringraziare tutti coloro che in questi giorni gli hanno mostrato affetto e vicinanza.

Massimo Lopez è stato investito nel quartiere Flaminio a Roma da una moto che non si è fermata a prestare soccorso. I fatti risalgono a venerdì 29 novembre e oggi il comico ha condiviso su Instagram un video in cui ha parlato dell'accaduto, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicino.

Le parole di Massimo Lopez dopo l'incidente: "Mi è andata di lusso, poteva andare peggio"

Nel video condiviso sul profilo Instagram due giorni dopo l'incidente, Massimo Lopez ha tranquillizzato i suoi follower sulle condizioni di salute. Ha esordito ringraziando tutte le persone che gli hanno scritto, telefonato o mandato messaggi per sapere come stesse a seguito dell'incidente."Sono stato investito da questo scooter che mi ha causato qualche piccola frattura al naso, alla mano ma mi è andata di lusso, poteva essere anche peggio – ha spiegato nel filmato dove appare con la mano fasciata e la medicazione sul naso – Per fortuna è andata bene, il numero di targa è stato preso, la denuncia fatta. Adesso devo stare un po' con la mano fasciata ma stupidaggini. Grazie a tutti di cuore, vi abbraccio e a presto". Sono in tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un messaggio sotto al post dell'artista, tra questi anche quello di Christian De Sica, Fabio Balsamo, Valerio Scanu e molti altri.

Cosa è successo a Massimo Lopez: l'incidente e le indagini in corso

Massimo Lopez, in scena al Teatro Olimpico insieme a Tullio Solenghi, venerdì 29 novembre è stato investito da uno scooter al termine dello spettacolo nel quartiere Flaminio, dopo aver lasciato il teatro. Sembra che il motociclista, a causa dell'alta velocità, abbia perso il controllo del mezzo, scivolando fino a travolgere l'attore. Dopo l'incidente, il centauro ha recuperato la sua moto senza fermarsi per prestare soccorso. In ospedale i medici hanno accertato una frattura al naso e alla mano per Massimo Lopez. Il comico ha sporto denuncia e sono state aperte le indagini per risalire al motociclista di cui si conosce il numero di targa.