Claudio Amendola in lacrime ricorda Fassari, il ciak de I Cesaroni dedicato a lui: “Sicuramente ci guarderà”

Con il debutto de I Cesaroni ormai imminente, Claudio Amendola si è commosso ricordando l’amico e collega Antonello Fassari, morto nell’aprile dello scorso anno. “Sono sicuro che ci guarderà”, ha detto in lacrime mostrando il primo ciak della nuova stagione, su cui si legge un messaggio a lui dedicato.

I Cesaroni stanno per tornare. Lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova stagione della popolare serie, a 12 anni dall'ultima volta. Claudio Amendola tornerà nei panni di Giulio Cesaroni e ha voluto ricordare l'amico Antonello Fassari, scomparso nell'aprile dello scorso anno.

Ospite di Verissimo, nella puntata 12 aprile, Claudio Amendola ha parlato dell'imminente debutto de I Cesaroni, su Canale 5 dal 13 aprile. Impossibile per l'interprete di Giulio Cesaroni non ricordare l'amico e collega di lunga data Antonello Fassari, morto un anno fa, che sarebbe dovuto tornare sul set della nuova stagione. L'attore non è riuscito a trattenere le lacrime: "È stata una delle persone migliori che ho conosciuto nella vita, come uomo ed essere umano. Mi manca tanto". In collegamento da casa, Amendola ha poi mostrato il primo ciak dei nuovi episodi, su cui è scritto il messaggio "Ciao Antonello". "Sono sicuro che lunedì sera si collega su Canale 5. Possiamo andare avanti Silvia?", ha poi chiesto a Toffanin in lacrime.

La notizia della morte di Antonello Fassari è arrivata all'improvviso per i fan de I Cesaroni. L'attore aveva 72 anni e avrebbe dovuto essere presente nella nuova stagione della popolare serie. "Sapevamo che eri malato, ma non eravamo pronti", aveva confessato Amendola riguardo all'amico e collega, rompendo il silenzio poco dopo la notizia della sua scomparsa. Ai funerali, commosso, l'attore aveva aggiunto: "Sinceramente era l'amico con il quale avrei voluto invecchiare. È stato mio fratello per tanti anni e anche in questi dieci anni in cui non siamo stati fratelli sul set, il nostro rapporto è stato di fratellanza".

Amendola ha ammesso di essere agitato per i nuovi episodi, consapevole delle grandi aspettative da parte del pubblico: "Sono agitato perché ci tengo tantissimo, c'è una enorme aspettativa intorno al nostro ritorno, ma sono sicuro che riusciremo a portare 2 ore di spensieratezza e credo ce ne sia tanto bisogno". Quanto al cambiamento del suo personaggio, che è andato di pari passo con il suo personale, ha spiegato: "Mi sento in formissima però, sto veramente bene, sono in un bellissimo momento professionale e umano".

L'amore tuttavia non sembra essere nei piani, o meglio, è "in sospeso" come quello di Giulio Cesaroni: "Non posso dire di non essere stato un sex symbol, riscuoto un discreto successo con il genere femminile. Oggi sono molto discreto, non ne ho bisogno in questo momento. Sto aspettando che succeda qualcosa".