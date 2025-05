video suggerito

Claudio Amendola sul set dei Cesaroni, l'omaggio a Fassari: "Sul ciak c'è scritto Ciao Antonello" Claudio Amendola riapre il set de I Cesaroni nella storica Garbatella. Nel cast anche Ricky Memphis e Lucia Ocone, mentre l'assenza di Antonello Fassari viene ricordata con commozione: "Sul ciak c'è scritto Ciao Antonello".

Il ristorante romano più amato d'Italia riapre i battenti. "I Cesaroni – Il ritorno" sta prendendo forma nel cuore della Garbatella, dove le riprese della nuova stagione sono ufficialmente iniziate. Claudio Amendola, questa volta nelle vesti di protagonista e regista, ha aperto le porte del set a Repubblica, mostrando come la magia di questa famiglia allargata non si sia dissolta nei dieci anni di assenza dal piccolo schermo. Inevitabile che tutto parli di Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile scorso. Si legge sul portale del quotidiano della famiglia Agnelli: "Sul ciak c'è scritto Ciao Antonello".

Il racconto di Claudio Amendola e il ricordo di Antonello Fassari

Sul set, l'atmosfera è carica di emozioni. "È come se avessi smesso due mesi fa, gli attori sono arrivati con i personaggi in tasca", ha raccontato Amendola. Ma è evidente anche un velo di tristezza per l'assenza di Antonello Fassari. Un vuoto incolmabile che il cast ha voluto ricordare con un tributo speciale: sul ciak è stato scritto "Ciao Antonello", un modo semplice ma toccante per mantenere vivo il ricordo dell'attore che ha dato vita al memorabile Cesare.

Ricky Memphis: "Non sono il sostituto di Antonello"

Non ci saranno più ne cast né Elena Sofia Ricci né Max Tortora, ma ci sono le new entry Ricky Memphis e Lucia Ocone. Lo storico attore romano sarà Carlo, il consuocero del personaggio interpretato da Claudio Amendola: "Non sono il sostituto di Antonello perché è insostituibile". Un chiarimento dovuto al grande rispetto e affetto per il collega scomparso. Memphis ha anche sottolineato il suo legame con Claudio Amendola, "un rapporto nato nel 1990", e ha aggiunto una riflessione sul quartiere: "Dentro Roma ci sono tante Rome: questa è rimasta uguale". Altra novità è Lucia Ocone, che interpreterà Livia, un personaggio che promette di entrare "come un turbine" nelle dinamiche familiari dei Cesaroni. Amendola ha descritto le new entry come "più Cesaroni di me", segno della perfetta integrazione nel cast.