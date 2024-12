video suggerito

Christopher Nolan nominato cavaliere dell’Impero Britannico da Re Carlo III Christopher Nolan e sua moglie Emma Thomas sono stati insigniti dei titoli di Cavaliere e Dama dell’Impero Britannico. La cerimonia, come documentato sui social, si è svolta alla presenza di Re Carlo III. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Christopher Nolan è stato nominato Cavaliere dell'Impero Britannico, con lui anche sua moglie, la produttrice Emma Thomas, che adesso ha acquisito il titolo di Dama. I due coniugi sono stati ricevuti a Buckingham Palace, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza di Re Carlo III.

Christopher Nolan e la moglie Emma Thomas nominati da Re Carlo III

È stato proprio il sovrano inglese ad investire il regista e la produttrice dei prestigiosi titoli, ed entrambi si sono inchinati al suo cospetto, come richiesto dal protocollo, per ricevere questo illustre riconoscimento. Sul profilo Instagram della Royal Family appaiono anche le immagini della cerimonia, con i due che hanno ricevuto anche le medaglie che attestano il nuovo stato di Cavaliere e Dama. Nella didascalia del post si leggono anche le motivazioni:

Congratulazioni a tutti coloro che hanno ricevuto onorificenze durante la cerimonia di investitura di oggi, tra cui il regista Christopher Nolan e la produttrice cinematografica Emma Thomas. La coppia è stata riconosciuta per il loro straordinario contributo al Film, con la loro partnership che ha prodotto importanti blockbuster come la trilogia The Dark Knight e Oppenheimer.

Il riconoscimento viene conferito solo a quelle personalità che hanno dato al Regno Unito un contributo lodevole e il regista ha firmato grandi capolavori della cinematografia internazionale, tra cui l'ultimo premio Oscar, Oppenheimer, film che anche a Re Carlo è particolarmente piaciuto. Da quando hanno fondato la casa di produzione Syncopy, marito e moglie, che da sempre sono compagni di vita ma anche di lavoro, hanno dato vita a prodotti di alto spessore, come la trilogia The Dark Knight. Il prossimo anno inizieranno le riprese del prossimo film diretto da Nolan, di cui al momento si hanno pochissime informazioni, se non che sarà pronto per il pubblico a luglio 2026.