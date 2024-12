video suggerito

Notting Hill stasera in tv: cose da sapere sul classico romantico con Hugh Grant e Julia Roberts Julia Roberts e Hugh Grant ci portano di nuovo nel cuore del pittoresco quartiere londinese, tra librerie polverose, porte blu e un romanticismo che fa tanto nostalgia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Certe storie d’amore non invecchiano mai, proprio come Notting Hill, il film che torna stasera su Rete 4, alle 21:15. Julia Roberts e Hugh Grant ci portano di nuovo nel cuore del pittoresco quartiere londinese, tra librerie polverose, porte blu e un romanticismo che fa tanto nostalgia.

Notting Hill, certo, è una commedia romantica, ma anche un viaggio in una Londra che ha fotografato un tempo, il nostro (almeno per quelli della mia generazione, sì, parlo a voi trentenni-quarantenni). E dietro quella magia, ci sono dettagli e retroscena che vale la pena conoscere prima di accomodarsi sul divano.

Quella porta blu che tutti abbiamo cercato

Se siete stati a Londra almeno una volta, è probabile che abbiate fatto tappa al 280 di Westbourne Park Road, dove si trova la famosa porta blu della casa di William. Un simbolo così potente che i nuovi proprietari, esasperati dai turisti, l’hanno dipinta di nero. Eppure, la porta originale è finita all’asta per beneficenza, raccogliendo una cifra sorprendente: 20.000 sterline.

Una panchina che ha attraversato il mondo

Ricordate la scena del giardino privato, con William e Anna che si confessano i loro sentimenti? Quella panchina è stata acquistata da un australiano che l’ha regalata alla sua fidanzata. Quando la relazione è finita, però, la panchina ha trovato casa nei Queen Gardens di Perth.

I 15 milioni di Anna Scott (e di Julia Roberts)

Quando Anna, nel film, dice che il suo compenso è stato di 15 milioni di dollari, non sta esagerando: è la stessa cifra che Julia Roberts ha incassato per interpretare il ruolo.

Un libro per chi sa guardare oltre

L’ultima scena, con William che legge "Il mandolino del capitano Corelli", non è casuale. È un omaggio al regista Roger Michell, che avrebbe voluto dirigere l’adattamento del romanzo, ma che purtroppo ha dovuto abbandonare il progetto.

Portobello Road e il tempo che scorre

C’è una magia unica nella sequenza in cui Hugh Grant cammina lungo Portobello Road, con le stagioni che cambiano intorno a lui. Pioggia, sole, neve: tutto condensato in un solo giorno di riprese, poi trasformato in un capolavoro grazie al montaggio.