Il prossimo film di Christopher Nolan sarà l’Odissea, l’annuncio di Universal Pictures

A cura di Ilaria Costabile

Del fatto che Christopher Nolan fosse alle prese con un nuovo film si era già a conoscenza, ma di cosa trattasse non era ancora stato reso noto. Ed è così che, nel giorno della Vigilia di Natale, la Universal Pictures ha annunciato che il regista, ultimo premio Oscar, porterà sul grande schermo l'Odissea di Omero.

Il nuovo film di Christopher Nolan

Il titolo del film, ovviamente, sarà The Odyssey e arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2026, data che in realtà già era stata resa nota, pur senza comunicare altri dettagli in merito al progetto. Sull'account X della nota casa di produzione americana, è comparso un annuncio in cui si fa riferimento non solo alla lavorazione del film, ma anche a quando verrà distribuito, e infatti si legge:

Il prossimo film di Christopher Nolan “The Odyssey” è un'epopea d'azione mitica girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia IMAX. Il film porta per la prima volta la saga di Omero sugli schermi IMAX e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026.

La tecnologia con cui verrà realizzato, però, non è disponibile in tutte le sale cinematografiche, almeno ad oggi, ragion per cui sarà interessante capire come e dove si potrà assistere al nuovo capolavoro del regista reduce dal premio Oscar di Oppenheimer.

Il cast del film The Odyssey di Nolan

Nel frattempo sono già giunte le prime notizie in merito al cast, sebbene non sia ancora chiaro che ruolo ricopriranno singolarmente gli attori scelti, anche in questo caso si tratta di una parata di stelle. La versione di Nolan del viaggio di Ulisse raccontato da Omero vedrà tra i suo protagonisti: Matt Damon che potrebbe proprio essere Odisseo, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o e Charlize Theron. Le riprese del film dovrebbero iniziare all'inizio del 2025.