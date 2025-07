Chiara Ferragni ricorda Matilda, la cagnolina del “papillon di Vuitton” che fece innamorare lei e Fedez

Il 29 luglio di due anni fa Chiara Ferragni annunciava la scomparsa di Matilda, il bulldog francese che è stato accanto a lei e alla sua famiglia per tredici anni. Di recente l'influencer ha condiviso sui social una foto con la cagnolina, dedicandole un dolce messaggio. Oltre a essere una fedele compagna a quattro zampe, Matilda è stata anche l'inconsapevole artefice della storia d'amore tra lei e Fedez.

Chiara Ferragni ricorda il bulldog francese: "Ci manchi ogni giorno"

"Felice compleanno lassù sulla tua nuvola nostra dolce Matilda. Ti vogliamo bene e ci manchi ogni giorno". Queste le parole che hanno accompagnato gli scatti di Chiara Ferragni dedicati alla cagnolina. Nelle immagini si vede l'influencer stringerla a sé e mostrare il tatuaggio fatto in suo onore. Era il 2020 quando, dopo una crisi epilettica, a Matilda venne diagnosticato un tumore. Da quel momento, Chiara e Fedez – allora ancora uniti – avevano vissuto ogni giorno con apprensione, circondandola di cure e attenzioni. Matilda, infatti, era parte della famiglia: presente nei video, accanto al rapper, o ripresa mentre giocava con Leone e, più tardi, con la piccola Vittoria. Nel giorno della sua scomparsa, Chiara Ferragni aveva raccontato quanto Matilda fosse stata fondamentale nella sua vita, confessando che senza di lei non avrebbe mai incontrato Fedez.

La canzone di Fedez per Matilda: l'inizio dei Ferragnez

"Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa, perché è proprio quello che sei sempre stata: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai ‘creato' quella che è la nostra famiglia" aveva scritto Chiara Ferragni nel giorno dell'addio a Matilda. La cagnolina, infatti, fu l'innesco inconsapevole della storia d'amore tra lei e l'ex marito. Fu proprio Matilda, citata da Fedez nel brano Vorrei ma non posto del 2016 a farli incontrare. Quel verso "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton" attirò l’attenzione dell’influencer, che condivise sui social un video in cui cantava la canzone. Da lì, i primi messaggi, un invito a uscire insieme e poi tutto il resto: l'amore, due figli e un matrimonio da sogno a Noto. "Ci pensi – scriveva ancora Ferragni – se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?".