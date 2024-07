Chi era Paola Salcedo, conduttrice sportiva e sorella di Carlos Salcedo uccisa in Messico

video suggerito

Paola Salcedo è stata uccisa all'uscita di un circo in Messico, raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Aveva 29 anni, viveva a Guadalajara (Messico) e lavorava come presentatrice del programma sportivo Lideres del Rebaño. Suo fratello è il calciatore Carlo Salcedo, attualmente giocatore del Cruz Azul e con un passato nella Fiorentina.

Chi era Paola Salcedo, conduttrice televisiva

Stando alle informazioni che riportano i media messicani, Paola Salcedo aveva 29 anni ed era laureata in Relazioni Pubbliche. Appassionata di calcio come il fratello, si occupava di condurre il programma sportivo Lideres del Rebaño, dove commentava i risultati della squadra del Chivas del Guadalajara. Il suo profilo Instagram non risulta più attivo, mentre quello su X è ancora visibile. L'ultimo video pubblicato risale allo scorso maggio e la ritrae in macchina.

La vita privata di Paola Salcedo

Per quanto riguarda la vita privata, Paola Salcedo ha avuto una relazione con il portiere uruguaiano Nicolas Vikonis, dal quale ha avuto un figlio, che oggi avrebbe quattro anni. In passato, il suo nome era stato associato anche a diversi gossip: si vociferava infatti che avesse avuto un breve flirt con Ronaldinho, mai confermato. Non si sa con certezza se attualmente fosse impegnata o single.

Nicolas Vikonis e il figlio avuto con Paola Salcedo

Il legame con il fratello Carlos Salcedo

Secondo diversi media messicani, come UnoTv, tra Paola Salcedo e il fratello Carlos i rapporti non erano del tutto sereni. Il motivo sarebbe legato al fatto che la 29enne era stata coinvolta in un'udienza tra il calciatore e la ex moglie Ivanna Siguenza durante una causa di paternità. Appresa la notizia della morte della conduttrice, Carlos ha ripubblicato sul suo profilo X le condoglianze della sua squadra, ringraziando tutti per la vicinanza.