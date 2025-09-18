Chi è Ilaria Romano, la pacchista della Regione Puglia ad Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilaria Romano è la pacchista che rappresenta la Regione Puglia ad Affari Tuoi. Entrata a far parte del programma condotto da Stefano De Martino, in onda tutti i giorni nella fascia dell'access prime time di Rai 1, lo scorso 29 giugno come "new entry", gioca la sua partita contro il Dottore nella puntata di giovedì 18 settembre 2025. Ha 36 anni, vive in provincia di Lecce ed è un'educatrice. In studio ha raccontato di essersi sottoposta a un delicato intervento alla testa un anno fa.

Chi è Ilaria Romano della Regione Puglia ad Affari Tuoi

Ilaria Romano ha 36 anni, vive a Campi Salentina, in provincia di Lecce, ed è un'educatrice di asilo nido. Ha festeggiato il suo 36esimo compleanno lo scorso luglio e vista la sua partecipazione ad Affari Tuoi, ha spento le candeline con un pacco tra le mani.

Foto da Facebook

Il suo profilo Instagram risulta privato, ma su Facebook si apprende che ha studiato all'Università del Salento.

Il delicato intervento in testa un anno fa

Ilaria Romano ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata di giovedì 18 settembre 2025, dopo 17 puntate da pacchista. Durante il suo gioco, ha raccontato di sé. Ha iniziato la partita con il pacco numero 6 e alla proposta del dottore di cambiarlo, lei ha rifiutato. Ha spiegato che quel numero la lega al suo compleanno e a quello della nipote, a lei cara. "Lei è arrivata in un momento particolare perché un anno fa ho avuto un intervento delicato in testa. E potevo risvegliarmi in tutti i modi possibili, però sono qua, così come mi vedi. La mia vita è cambiata l'anno scorso, e anche il mio modo di vedere la vita è cambiato" ha raccontato a Stefano De Martino e al pubblico di Rai 1, visibilmente commossa. Successivamente, ha cambiato il suo pacco con il numero 10, "il giorno in cui sono rinata", ovvero quando si è svegliata dopo l'intervento. Ilaria è tornata a casa con 60mila euro.