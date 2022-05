Chi è Grazia Cristina Battiato, nipote di Franco Battiato e figlia di suo fratello Michele Grazia Cristina Battiato, avvocato di professione, è la nipote di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021 nella sua villa in provincia di Catania. Pare sia lei l’unica erede del cantautore.

A cura di Elisabetta Murina

Cristina Battiato e Franco Battiato (foto Facebook)

A un anno dalla scomparsa di Franco Battiato, avvenuta il 18 maggio 2021, Rai1 trasmetterà Il Coraggio di essere Franco, un documentario che racconta a tutto tondo il grande artista siciliano. Nel viaggio che ripercorre la sua vita ci sarà anche il racconto della nipote, Cristina Battaglia, avvocato di professione, che per la prima volta parlerà del legame con lo zio.

Grazie Cristina Battiato, nipote del cantautore, è un avvocato e vive a Milano

Grazie Cristina Battiato è un avvocato presso lo studio Olex5 e vive a Milano. Nel 2002 si è laureata in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi in Diritto Privato dal titolo Essere padre negli Stati Uniti. È la nipote di Franco Battiato, figlia del fratello del cantautore Michele. Non si hanno molte informazioni su di lei, dal momento che ha preferito tenere la propria sfera personale lontana dai riflettori, così come ha sempre cercato di fare anche l'artista siciliano. Guardando il suo profilo Facebook, però, si legge che è sposata e si è diplomata presso il liceo classico Tito Livio di Milano. E sempre sui social, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono, nel giorno del suo matrimonio, proprio insieme allo zio.

Cristina Battiato nel giorno del suo matrimonio

Il legame con lo zio e l'eredità di Franco Battiato

Cristina Battiato, nel documentario Il coraggio di essere Franco, parlerà per la prima volta dello stretto legame che ha avuto con lo zio. Come riporta La Repubblica, la sua sarà una delle testimonianze più toccanti dell'intero racconto, anche perché sarebbe lei la sua "erede universale". Il Maestro, con la sua morte, avrebbe lasciato un patrimonio di oltre 3milioni di euro e Villa Grazia a Milo, vicino a Catania, nella quale ha vissuto fino agli ultimi giorni e che ora è diventato un museo. Da tempo non era autosufficiente e a occuparsi di lui erano stati proprio il fratello Michele e la nipote Cristina. Pare sia lei l'erede del patrimonio.