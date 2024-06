video suggerito

Chi è Gerry Marzoli, marito di Nada e padre di sua figlia Carolina Da circa 52 anni Nada, una delle cantanti più amate della musica leggera italiana, è sposata con Gerry Manzoli, ex bassista dei Camaleonti. I due si sono conosciuti nel 1973 e due anni dopo è nata la loro unica figlia, Carlotta.

A cura di Ilaria Costabile

Una delle voci più belle della musica leggera italiana, Nada, che ha intrapreso la sua carriera da giovanissima, ha avuto una vita piena sia sul palcoscenico che lontano dai riflettori. Da circa 52 anni è sposata con Gerardo Manzoli, anche lui noto nel mondo della musica, è infatti un bassista. Dal loro matrimonio è nata la loro unica figlia Carlotta.

Chi è Gerry Manzoli, marito di Nada e bassista

Gerardo Manzoli, conosciuto anche come Gerry, è stato per anni uno dei membri dei Camaleonti, uno dei gruppi musicali della musica leggera italiana più amati degli Anni Sessanta e Settanta. Tanti i successi che portano la loro firma, dal momento che furono i primi a portare il genere rock beat in Italia, con chiare influenze inglesi. Fino al 1982, Manzoli ha suonato il basso per la band, poi si è dedicato sempre alla musica.

La storia d’amore e il matrimonio

I due si sono conosciuti nel 1973, quando lei aveva da poco concluso la sua storia d'amore con Migliacci. Gerry Marzoli sarà l'amore della sua vita e con lui, infatti, troverà la sua stabilità. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato dalla cantante in un'intervista al Corriere della sera: "Gerry si è dedicato totalmente a me. Io sono pigra, se non ci fosse stato lui a spingermi e spingermi, avrei fatto molto meno di quello che ho fatto. Avevo bisogno di essere circondata da cose più normali. Le radici ci cercano, fisicamente e spiritualmente". Da quando si sono spostati, poco dopo il 1973, non si sono mai lasciati, e hanno preso la decisione di allontanarsi da Roma per iniziare una nuova quotidianità lontani dal caos cittadino, nella campagna toscana, a Manciano.

La nascita della figlia Carlotta

Il 26 ottobre 1975, quindi pochi anni dopo essersi incontrati e poi sposati, hanno avuto la loro prima e unica figlia, Carlotta. Oggi ha 48 anni e lavora nel cinema, precisamente nel mondo della produzione.