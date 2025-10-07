Chi è Flaminia Romoli, nuova concorrente del Grande Fratello che lavora nell’ambito del marketing e degli eventi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flaminia Romoli è la nuova concorrente del Grande Fratello che ha varcato la porta rossa della Casa nella puntata di lunedì 6 ottobre, in programma in prima serata su Canale 5. Classe 1994, ha 31 anni ed è laureata in Scienze Politiche. Oggi lavora nel settore del marketing e come organizzatrice di eventi. La romana si è aggiunta ai 12 concorrenti già presenti nella casa più spiata del reality condotto da Simona Ventura, pronta a vivere la sua prima esperienza televisiva.

Chi è Flaminia Romoli, gli studi in Scienze Politiche e il lavoro nel marketing

Flaminia Romoli ha 31 anni, è di Roma, dove vive, ed è laureata in Scienze politiche alla LUISS. Ha un master alla Luxury Fashion & Retail Management e lavora nel settore del marketing. Attualmente lavora in un'azienda della Capitale ed è esperta in organizzazione di eventi. Il suo profilo Instagram – il cui nome è la_flami – conta poco più di mille followers: con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello è in dubbio che la sua popolarità cresca.

La vita privata di Flaminia Romoli

La vita privata di Flaminia Romoli non è pubblica: sul suo profilo Instagram condivide numerose foto di sé, alcune in compagnia di amici, ma tra i post non c'è traccia di un fidanzamento o di una frequentazione. La giovane, quindi, ci tiene a mantenere riserbo sulla sua vita sentimentale. Infatti, lo scorso settembre, in occasione del suo 31esimo compleanno ha precisato in un post: "Alla soglia dei miei 31, ho capito che : non puoi essere capito da tutti, altrimenti non avresti nulla di interessante da dire. Tutto quello che vedete è solo ciò che voglio far vedere di ieri, il resto ha la doppia mandata". Non è escluso che nella casa di Cinecittà, nel corso della sua prima avventura televisiva, racconterà qualcosa sulla sua vita, privata o sentimentale.

