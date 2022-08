Che fine ha fatto Monica Cruz, la sorella di Penelope, nota per Un Paso Adelante L’indimenticabile Silvia di Un paso adelante tornerà presto con la serie sequel UPA NEXT: ecco cosa fa oggi Monica Cruz, sorella di Penelope.

Che fine ha fatto Monica Cruz, la sorella di Penelope Cruz, da noi diventata molto famosa tra i primi anni 2000 per l'indimenticabile Un paso adelante? La più giovane sorella dell'attrice di "Volver" e di "Tutto su mia madre" ha continuato a fare lo stesso identico lavoro di Penelope. Attualmente si trova proprio sul set di "UPA NEXT", l'atteso sequel della serie tv spagnola ambientata in una scuola di ballo e di danza che ha portato al successo tanti altri nomi come Beatriz Luengo, Miguel Angel Munoz e Silvia Marty. Monica e Penelope Cruz hanno un altro fratello, il più piccolo Eduardo, che ha 37 anni: undici anni di differenza con Penelope, circa otto con Monica.

Monica Cruz ai tempi di Un paso adelante

La carriera di Monica Cruz

Monica Cruz è diventata famosa per il ruolo di Silvia Jauregui in Un Paso Adelante, ma la sua carriera è andata anche oltre. È stata ballerina nella compagnia di Joaquín Cortés, lì si è attestata come una delle migliori danzatrici del mondo. Nel 2007 interpreta la giovane Tabità, seguace di Gesù nella miniserie italiana L'inchiesta. Nel 2010 partecipa ad alcune riprese di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, proprio per sostituire la sorella Penélope, incinta all'epoca.

Monica Cruz ha avuto un figlio con l'inseminazione artificiale

Monica Cruz ha una figlia: Antonella Cruz Sánchez , 9 anni, nata tramite inseminazione artificiale. Monica Cruz, infatti, è una madre single. Come dichiarò nel 2014: "Per me era troppo importante avere un figlio e non volevo aspettare ancora. Non credo che quello che ho fatto mi renda coraggiosa. Perché sarebbe più coraggioso essere una madre single piuttosto che fare un figlio con un partner? Stare in coppia e avere un figlio potrebbe invece essere più difficile, perché potrebbero nascere conflitti, soprattutto se un partner non riesce a capire l'attaccamento estremo che una donna può provare nei confronti di un figlio". Proprio questa esperienza è stata raccontata da lei stessa in un blog sul quotidiano spagnolo El País. Il blog si chiamava El sueño de mi vida.