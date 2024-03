Charles Spencer, fratello di Lady D, denuncia gli abusi subiti da bambino: “Eravamo prigionieri” In un’intervista rilasciata per l’uscita del suo nuovo libro “A very private school”, Charles Spencer ha rivelato le violenze subite nella scuola Maidwell Hall: “Nessuno parlava degli abusi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A very private school è il titolo del libro scritto da Charles Spencer, fratello di Lady D. Si tratta di un memoir, pubblicato il 12 marzo, in cui denuncia gli abusi a cui venne sottoposto durante la permanenza nel collegio Maidwell Hall, scuola privata che frequentò dagli 8 anni fino ai 13. In un'intervista rilasciata al programma Today della NBC in occasione della pubblicazione del suo romanzo, Spencer racconta delle violenze sessuali, delle punizioni corporali e dei trattamenti degradanti subiti regolarmente da lui e dai suoi compagni.

Charles Spencer sui suoi traumi infantili: "La collaboratrice scolastica era una pedofila sadica"

Per più di trent'anni Charles Spencer non parlò a nessuno degli abusi subiti durante l'infanzia. Alla giornalista di Today spiega che la prima volta che ha ammesso di aver ricevuto ricevuto molestie è stato a 42 anni durante una seduta di terapia. Alla moglie, invece, non aveva raccontato mai nulla finché non ha iniziato a scrivere il libro A very private school. "Eravamo come prigionieri, preda dei peggiori istinti di persone molto cattive" rivela Charles Spencer. Stando al suo racconto, gli alunni venivano picchiati con canne e bastoni, vittime di molestie sessuali da parte del personale. Nel libro descrive una collaboratrice scolastica come una "pedofila vorace": "Si avvicinava al mio letto e mi baciava. Avevo solo 11 anni, non capivo". La donna gli avrebbe anche toccato le parti intime, intimando al bambino di fare lo stesso con lei.

Charles Spencer con sua madre a Brancaster Beach, Instagram @charles.earl.spencer

Charles Spencer: "A scuola non si parlava degli abusi"

Picchiato con la suola di una scarpa da cricket provvista di tacchetti e colpito alla testa, altre violenze che Spencer racconta di aver subito. Charles incolpa il preside John Alexander Hector Porch: "Era un pedofilo e sadico". Lui stesso si rese responsabili di punizioni corporali contro gli studenti: "Ha riempito la scuola con persone che erano d’accordo con quello che stava facendo o che non avrebbero parlato". Il fratello di Lady D ha deciso di raccogliere altre testimonianze sulla Maidwell Hall: "Man mano che intervistavo le persone, mi rendevo conto che si trattava di uno scandalo serio". C'è chi gli ha confessato di portare ancora i segni dell'ultima volta che è stato picchiato nel collegio, nel 1977. Alla domanda della giornalista se gli adulti fossero a conoscenza degli abusi sui bambini, risponde: "I genitori pagavano salatissime rette per assicurarsi la migliore preparazione accademica per i figli, si era sempre fatto così".

