Carol Alt apre un profilo Onlyfans a 62 anni: “Foto di nudo ma con gusto” La top model spiega così la scelta: “Dopo più di quarant’anni di carriera, questa sarà la prima volta che avrò il controllo totale della mia immagine”. Una parte degli incassi saranno devoluti a organizzazioni benefiche per la salute mentale delle donne.

Non si esce vivi dagli anni '80, gli Afterhours avevano ragione. Il culto del ritorno al passato nell'ultima notizia che riguarda Carol Alt, immensa supermodel di quegli anni, che a Page Six racconta di essere pronta ad aprire un profilo Onlyfans. Nulla di lasciato al caso, sarà un progetto curato nei minimi dettagli e conterrà "alcune foto di nudo ma fatte con gusto". Carol Alt ha spiegato: "Dopo più di quarant'anni di carriera, questa sarà la prima volta che avrò il controllo totale della mia immagine". Una parte degli incassi saranno devoluti a organizzazioni benefiche per la salute mentale delle donne.

Le parole di Carol Alt

La rivoluzione comincia da me, sembra suggerire Carol Alt che per aprire il profilo su Onlyfans ha anche assunto un fotografo specializzato: "Dopo quarantaquattro anni di lavoro, non ho una sola foto di mia proprietà. Quando mi chiedono se ho delle foto che possono usare per interviste o altro, io ho sempre dovuto chiedere a qualcuno per me". Adesso, il paradigma è completamente cambiato: "Ora posso scegliere io se scattare o meno le foto, se le voglio oppure no, dire soprattutto: sì, le foto sono mie. Sarà la prima volta che avrò il controllo totale della mia immagine".

"Onlyfans? Le mie foto saranno nude, ma fatte con gusto"

Carol Alt non ha nessuna paura riguardo il fatto che Onlyfans è diventata una piattaforma nota soprattutto per proporre contenuti a luci rosse: "È l'onda del futuro. Non farò contenuti pornografici, ma ci saranno solo alcune foto nude e quelle che ci saranno saranno fatte con gusto. C'è una bella differenza tra foto volgari e foto di buon gusto e poi non conosco nessuna modella là fuori che non abbia fatto almeno una foto nuda.

Carol Alt e Sebastiano Somma ne "I miei primi 40 anni"

Il successo negli anni '80

Il nome di Carol Alt è legato all'Italia per il successo cinematografico: furono Carlo ed Enrico Vanzina a credere in lei, già nota a livello internazionale come top model. Due film, realizzati nello stesso anno, il 1987, ebbero grande successo: "Via Montenapoleone" e "I miei primi 40 anni". In questo secondo film, Carol Alt interpretò Marina Ripa di Meana in quanto tratto dall'autobiografia scritta proprio dalla scrittrice e stilista italiana.