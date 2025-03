video suggerito

Carlo Amleto sbatte la mano contro la porta prima di STEP e si fa male: cosa è successo dietro le quinte Sembrava uno sketch quello di Carlo Amleto e invece si è fatto male davvero. Dietro le quinte di Stasera tutto è possibile il comico e musicista ha sbattuto la mano contro la porta provocandosi delle ferite. Prima di entrare in studio è stato costretto a disinfettarsi.

A cura di Gaia Martino

"Stavo vedendo se funzionava la porta" ha scherzato Carlo Amleto nel video condiviso dal profilo Instagram di Stasera tutto è possibile che lo vede dietro le quinte del programma mentre sbatte la mano contro la porta. Sembrava uno sketch organizzato e invece il comico si è fatto davvero male. Poco prima di entrare in studio per registrare la puntata che andrà in onda stasera, e che lo vedrà sul divano degli ospiti, il comico e musicista è stato costretto a disinfettarsi la mano. Quando accaduto è stato documentato e pubblicato sui social.

Il piccolo infortunio di Carlo Amleto prima della puntata di STEP

Carlo Amleto era seguito dalla telecamera del profilo social di Stasera tutto è possibile, dietro le quinte del programma, quando ha sbattuto la mano contro una porta. "Stavo vedendo se funzionava" ha scherzato, continuando il suo percorso verso il palco. Poco prima di fare il suo ingresso in studio, durante la registrazione della puntata dello show di Stefano De Martino in onda stasera su Rai 2, un'addetta ai lavori si è accorta che il comico e musicista aveva del sangue sulla mano, nel punto in cui ha sbattuto. "Che ti sei fatto? Devi disinfettarti. Prendetemi qualcosa per disinfettare" ha dichiarato. Amleto ha così risposto scherzando: "Comunque funziona la porta. Comunque ho continuato a recitare, anche Leonardo Di Caprio continuò quando si fece male sul set. Ci sono alcune porte che sono fatte male, in un ambiente come questo devono essere sicure. Questo dimostra che la porta è sicura", le parole dopo essere stato raggiunto anche da Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, anche loro ospiti della puntata, che gli hanno chiesto cosa fosse successo. "Hai dato il pugno? Dove hai battuto, contro la trebbiatrice?" ha scherzato Herbert Ballerina. "Quando sono arrivato a Caserta, prima di prendere il treno per Napoli, ho aspettato 55 minuti al freddo. Mi sono spaccato le mani. Sbattendo contro la porta, si è aperta la mano" ha spiegato Carlo Amleto.