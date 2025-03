video suggerito

Gaetano Cervo da Recale dopo Affari Tuoi torna in Rai: i video nello studio di Stasera tutto è possibile L'ex pacchista di Affari Tuoi della Regione Campania Gaetano Cervo ha aggiornato i suoi profili social, Instagram e TikTok, per documentare il suo ritorno negli studi Rai. Il consulente assicurativo ha partecipato al pubblico di Stasera tutto è possibile.

A cura di Gaia Martino

L'ex pacchista di Affari Tuoi Gaetano Cervo è tornato in un programma di Stefano De Martino. L'ex concorrente del game show dell'access prime time di Rai1, originario di Recale, ha raccontato attraverso i suoi canali social di aver partecipato alla puntata di Stasera tutto è possibile registrata ieri, che andrà in onda stasera, martedì 11 marzo 2025. Con alcuni video ha mostrato la sua esperienza televisiva, e tra il pubblico ha commentato: "Studio favoloso, è tutto possibile".

Le foto e i video di Gaetano Cervo nello studio di Stasera tutto è possibile

Gaetano Cervo con alcuni video pubblicati su Tik Tok e Instagram ha documentato la sua partecipazione tra il pubblico di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino in onda stasera, in prima serata su Rai2. L'ex pacchista di Affari Tuoi che si è reso protagonista di gag esilaranti durante il percorso nel game show prima di giocare la sua partita, ha raccontato: "Stiamo ad Affari Tuoi, no…Bellissimo studio, favoloso. Fuori dal normale. È tutto possibile".

In un altro video condiviso su TikTok ha mostrato l'invito omaggio ricevuto per partecipare allo show, poi si è scattato un selfie all'interno degli Studi Rai. Non è da escludersi che, visto il rapporto instaurato ad Affari Tuoi, Stefano De Martino sia rimasto in contatto con l'ex concorrente tanto da regalargli la visione in anteprima (essendo registrata) della nuova puntata di STEP.

L'avventura di Gaetano Cervo ad Affari Tuoi conclusasi senza lieto fine

Gaetano Cervo si è reso protagonista di Affari Tuoi, tra i pacchisti, per numerose settimane. Con gag esilaranti e i balletti al centro dello studio con Stefano De Martino ha conquistato la simpatia degli italiani. Ha giocato la sua partita lo scorso 21 febbraio: nonostante il gesto portafortuna – ha toccato il fondoschiena del conduttore – non è riuscito a portare a casa soldi. Il cambio fatto sul finale (durante la quale aveva in tabellone 30mila euro e 75 euro) ha stravolto tutte le carte in tavola: Gaetano Cervo è così tornato a casa con soli 75 euro.