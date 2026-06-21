Can Yaman sbotta sui social dopo l’ennesima paparazzata: “O siete cretini voi, o pensate che la gente sia cretina”

Can Yaman si infuria per un servizio pubblicato sul suo conto, in cui appare accanto a una donna definita “misteriosa”. Altri non è che la fidanzata di un amico e l’attore sbotta sui social chiarendo il malinteso.

Can Yaman sbotta sui social dopo aver visto un servizio pubblicato sul settimanale Diva e Donna, che lo vede protagonista. L'attore è stato fotografato in compagnia di una donna che, però, altri non è che la fidanzata di un amico e non una nuova liaison come è stato scritto sulle pagine della rivista.

Lo sfogo di Can Yaman dopo una paparazzata

L'attore turco stavolta non ha intenzione di stare in silenzio davanti all'ennesimo gossip sul suo conto, ma preferisce smentire in prima persona le indiscrezioni che lo vogliono nuovamente fidanzato con colei che è stata definita una "donna misteriosa". Una leggerezza da parte della testata che ha scatenato l'ira dell'artista, tanto che sui social riportando la copertina del settimanale ha scritto senza risparmiarsi nell'uso di toni particolarmente accesi, sintomo di un fastidio nel vedere il suo privato sbattuto in prima pagina, senza che sia riportato qualcosa di vero:

Caro Diva e Donna, tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico, ed è parte del mio entourage. O siete cretini voi, o pensate che la gente sia cretina, niente mistero. Ci sono solo la vostra incompetenza e volontà di poter beccarmi con una da un bel po'.

Non è la prima volta che l'attore si trova a dover smentire indiscrezioni sul suo conto, essendo uno dei volti più amati della tv e avendo fan in ogni parte del globo è chiaro che le notizie che lo riguardano fanno in poco tempo il giro del web. Tanti sono stati i flirt attribuiti, tante le relazioni di cui i giornali hanno provato a parlare scoprendone i dettagli. Un martellamento mediatico che, ormai, dai tempi della storia con Diletta Leotta, sembra non voler lasciare Can Yaman, circondato dai fotografi e probabilmente stanco di dover star dietro a notizie che, non sempre, raccontano la realtà dei fatti.