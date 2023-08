Brignano furioso per gli aerei in ritardo litiga con gli haters: “Smettete con la droga vi fa male” L’attore romano è intervenuto sui social per denunciare un disservizio della compagnia aerea ITA, dopo essere rimasto vittima, insieme ad altri passeggeri, di un importante ritardo. La vicenda è sfociata in una lite con i suoi follower, a suon di reciproche accuse.

A cura di Giulia Turco

Enrico Brignano ancora una volta dell’occhio del ciclone. Dopo tre polemiche che hanno coinvolto il cantante neo melodico Mario Forte, la moglie del comico romano Flora Canto è tornata a difendere il marito via social dalle accuse di chi ritiene esagerati i prezzi dei suoi spettacoli al botteghino.

La polemica e la difesa di Flora Canto

L’occasione è stata quella di una polemica sollevata da Enrico Brignano in aeroporto, mentre attendeva con ritardo un volo che avrebbe dovuto portarlo a Bari per una delle date del suo tour teatrale ‘Ma… Diamoci del tu!”. L’attore si è lamentato animosamente dei disagi causati da ITA, compagnia di bandiera italiana, quando un utente, che a quanto pare è anche un fan, ha deciso di commentare: “Per te comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze”. Un commento spinoso e ritenuto fuori luogo dalla moglie del comico Flora Canto, che è intervenuta immediatamente di sua difesa. “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti!" ha risposto l’attrice. Un commento al quale hanno fatto seguito una serie di risposte da parte degli altri utenti: “Nessuno ti ha obbligato a comprarlo”, scrive qualcuno. “Guardatelo da casa, oppure non guardarlo proprio”, aggiunge qualcun altro.

Brignano furioso per i ritardi aerei

Nella giornata di martedì 22 agosto l’attore è intervenuto sui social per denunciare un disservizio della compagnia aerea ITA, dopo essere rimasto vittima, insieme ad altri passeggeri, di un importante ritardo per un volo diretto a Bari dall’aeroporto romano di Fiumicino "Ecco questa è la fila di quelli che poco fa all'aeroporto di Fiumicino hanno perso la coincidenza ITA Airways per Bari e per Torino", scrive Brignano mostrando la fila di persone rimaste a piedi. Qualcuno giudica la sua lamentela inopportuna. "Che cosa sarebbe inopportuno? Che dopo una corsa a perdi fiato abbiamo trovato tutto chiuso, nonostante ci avevano detto che ci avrebbero aspettati?". Qualcun altro scrive: "Da Fiumicino a Bari con l'aereo? Mi sa che la brutta figura la fai di più tu che inquini chissà quanto per una tratta così breve". Brigano replica piccato: "Smetti con la droga, ti fa dire cose senza senso”.