Brigitte Bardot ha avuto un malore: “Difficoltà a respirare a causa del caldo” Brigitte Bardot, 88 anni, ha avuto un malore ed è stata soccorsa nella sua casa a Saint-Tropez. La diva del cinema ha avuto difficoltà respiratorie a causa del forte caldo.

A cura di Daniela Seclì

Brigitte Bardot ha avuto un malore. L'attrice, 88 anni, si è sentita male a causa del forte caldo. Mercoledì 19 luglio, intorno alle 9 del mattino, i servizi di emergenza sono intervenuti presso l'abitazione della diva del cinema, che risiede a Saint – Tropez. La notizia è stata diffusa inizialmente da Bfm Tv e dal quotidiano Le Figaro. Poi, Var Matin ha contattato il marito Bernard d'Ormale, che ha dato la conferma, ma ha anche rassicurato tutti coloro che si sono preoccupati per le condizioni di salute di Brigitte Bardot.

Malore per Brigitte Bardot, parla il marito Bernard d'Ormale

Il marito di Brigitte Bardot, Bernard d'Ormale, raggiunto da Var Matin ha fatto sapere: "Erano circa le 9 del mattino quando Brigitte ha avuto difficoltà a respirare. È stato più intenso del solito, ma non ha mai perso conoscenza. È stato un momento di insufficienza respiratoria. I pompieri sono intervenuti e le hanno portato un respiratore per l'ossigeno e si sono fermati per un po' per tenerla sotto controllo". L'intervento avvenuto a domicilio, secondo quanto sostenuto dal marito dell'attrice, sarebbe stato sufficiente a far stare meglio Brigitte Bardot.

Le condizioni di salute di Brigitte Bardot

Dunque, Bernard d'Ormale ha fatto sapere che Brigitte Bardot non è stata trasportata in ospedale ma è rimasta a casa. Il problema riscontrato in mattinata, sarebbe già rientrato e l'attrice riuscirebbe a respirare autonomamente, senza ricorrere al respiratore. L'uomo ha concluso:

Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni. Non dovrebbe fare sforzi inutili. Si lamentava già da giorni del caldo, nonostante l'aria condizionata.

I soccorritori non avrebbero riscontrato altri problemi in BB: "Il cuore e la pressione vanno bene". Quindi, la situazione al momento non appare preoccupante.